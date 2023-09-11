Джокович одержал 24-ю победу на турнирах Большого шлема

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл 24-й турнир Большого шлема в карьере.

36-летний балканский теннисист в финальном матче US Open – 2023 нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 17 минут.

По ходу игры Медведев сделал шесть подач на вылет, Джокович — четыре. Россиянин и серб совершили по шесть двойных ошибок.

Таким образом, Джокович выиграл 24-й турнир Большого шлема в карьере. Серб является рекордсменом по этому показателю. На втором месте располагается испанец Рафаэль Надаль (22).

Ранее сообщалось, что Джокович выиграл четвертый US Open в карьере.