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Джокович выиграл четвёртый US Open в карьере

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Серб Новак Джокович выиграл четвёртый Открытый чемпионат США по теннису в карьере.

36-летний балканский теннисист в финальном матче US Open – 2023 нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 17 минут.

По ходу игры Медведев сделал шесть подач на вылет, Джокович — четыре. Россиянин и серб совершили по шесть двойных ошибок.  

Таким образом, Джокович выиграл четвертый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018.

Медведев обыграл серба в финале Открытого чемпионата США в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.

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