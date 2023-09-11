Джокович выиграл четвёртый US Open в карьере
36-летний балканский теннисист в финальном матче US Open – 2023 нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Игра продолжалась 3 часа 17 минут.
По ходу игры Медведев сделал шесть подач на вылет, Джокович — четыре. Россиянин и серб совершили по шесть двойных ошибок.
Таким образом, Джокович выиграл четвертый US Open в карьере. До этого он побеждал в 2011, 2015 и 2018.
Медведев обыграл серба в финале Открытого чемпионата США в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Медведев взял медицинский тайм-аут после второй партии матча с Джоковичем.