«Провёл один из лучших матчей в жизни»: в России назвали великой победу Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open

Российские специалисты восторженно встретили победу Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США. Президент ФТР Шамиль Тарпищев назвал её великой, а Андрей Чесноков выразил уверенность, что прошедший матч войдёт в историю мирового тенниса. В свою очередь, Владимир Камельзон отметил, что нынешний триумф соотечественника особенно ценен на фоне его двух предыдущих «сухих» поражений в матчах с испанцем. Сам Медведев после матча назвал собственную игру отличной, а Алькарас признался, что ничего не мог противопоставить россиянину и не раз боролся с желанием швырнуть ракетку на корт.

Даниил Медведев, без преувеличения, стал главным героем нынешнего US Open. В полуфинальном матче против первой ракетки мира Карлоса Алькараса он не считался фаворитом, но камня на камне не оставил от испанца. После игры россиянин не без удовольствия заявил, что справился с задачей, которую ставил себе накануне: прыгнуть выше головы и провести матч не просто на максимуме, а даже лучше. По его словам, сложилось всё: хорошая подача, удачные попадания в линию в важные моменты, целый ряд невероятных ударов. Сложности возникли лишь на одном отрезке.

«Все четыре сета я отлично сыграл, но отдельно хочу выделить третий. Я сказал себе, что мне нужно сыграть на 11 из 10, и во всех трёх я победил, у меня получилось. А в третьем, я бы сказал, сыграл на 9,5 или на 10 из 10, и, как мы видели, против Карлоса этого было недостаточно», — заявил Даниил на пресс-конференции.

Он признался, что победа добавит ему уверенности в дальнейшем, хотя итоговую оценку турниру можно будет выносить лишь после финального матча, где его соперником станет легендарный Новак Джокович.

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«Здорово, что я выиграл этот матч, но если проиграю в воскресенье, то буду чертовски разочарован, хотя по сути это всё равно будет хороший турнир. Таков теннис. Надеюсь, впереди у меня ещё много лет карьеры. И осознание, что ты способен так играть в важнейших матчах, раз за разом, придаёт уверенности. Ты знаешь, что можешь сделать это снова. И хочешь сделать это ещё и ещё. Хочешь снова испытать это чувство. Но самое главное, нужно не только уметь этим пользоваться, но и забывать об этом, чтобы двигаться дальше», — подчеркнул россиянин.

По словам Медведева, опыт финального матча на US Open-2021, когда он одолел серба и взял титул, не имеет особого значения для грядущей встречи.

«Нужно понимать, что Новак после поражений становится не такой, как был прежде. Так что он сейчас другой. Он мыслит по-другому. Вот почему у него 23 титула ТБШ, много выигранных «Мастерсов» и недель на первой строчке рейтинга. Так что я должен использовать это, зная, что он будет в десять раз лучше, чем был в тот день. И мне нужно быть в десять раз лучше, чем я был в тот день, если я хочу его обыграть. Это я и постараюсь сделать», — отметил Даниил.

В свою очередь Алькарас, комментируя поединок, признался, что его надломило поражение на тай-брейке в стартовой партии.

«Я хорошо начал матч, первый сет был упорным. После счёта 3:3 на тай-брейке я слетел с катушек. Провёл три-четыре розыгрыша, не контролируя себя. Вообще не думал. Совершенно слетел с катушек. Я боролся 50 минут, а потом из-за четырёх очков просто сошёл с ума. Мне было трудно справиться с собой. Во втором сете я не отыгрался. Это было уже почти при свете луны. Для меня это было тяжело. Даниил играл здорово. Мне было трудно вернуться в игру и снова показывать классный теннис. Я чуть не швырнул ракетку на землю, едва сдержался. Но сохранять спокойствие было сложно», — заметил испанец, который уже в понедельник уступит первую строчку мирового рейтинга Джоковичу.

По мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, отечественный теннисист полностью заслужил выход в финал US Open.

«Матч был совершенно уникальный. Это победа российского спорта... Даниил провёл один из лучших матчей в своей жизни со всех точек зрения. Это профессионал высшей лиги. Алькарас боролся до конца и показал, что неслучайно считается звездой первой величины. У него, безусловно, большое будущее, но сегодня Медведев блистательно прошёл всю дистанцию этого матча. Отдельно хочу отметить, что американские трибуны на этот раз во многом оказались на стороне нашего теннисиста, хотя раньше у него были споры и конфликты со зрителями в Нью-Йорке», — заявил собеседник RT.

По его мнению, важную роль в итоговой победе сыграли успешные действия россиянина в первом сете, который он выиграл на тай-брейке.

«Я всегда говорю своим спортсменам, что главное в любом виде спорта — это старт. Возьмите лёгкую атлетику, плавание: ты немного задержался на тумбочке — и всё, этих десятых долей секунды уже не отыграешь, будь ты хоть мировой рекордсмен. В теннисе же нельзя отдавать первый сет на разминку. Можно позволить себе передышку позже — как и получилось у Дани, который отдал третий сет Алькарасу — и затем поставить победную точку в матче. С этой точки зрения Медведев провёл встречу очень умно. Я, честно скажу, в восторге от его игры», — подчеркнул специалист.

Кроме того, он отметил, что эта победа Медведева особенно ценна после двух подряд поражений от Алькараса, когда россиянин не мог взять у испанца ни одного сета.

«Победа после проигрыша в особенности ценна. Любое поражение учит играть, и Медведев сделал хорошие выводы из предыдущих двух встреч с молодым испанцем. Но Алькарас есть Алькарас. Он самобытный парень — играет так, как никто в мире. Нужно было тщательно просчитать свои действия, чтобы его обыграть. И я очень рад за Даниила, что у него это получилось», — сказал Камельзон.

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Говоря о грядущем финале, заслуженный тренер России выразил мнение, что шансы на титул у обоих игроков равны, несмотря на разницу в опыте.

«Раз уж ты пробился в финал, то идёшь его выигрывать. То, как Джокович 23 раза брал турниры Большого шлема, — целая легенда, она будет жить в веках, пока существует этот вид спорта. У него, конечно, больше опыт решающих матчей, высочайшая мотивация. Ему нечего терять. А что терять Медведеву? Также ничего. Побеждай и всё. На корт выйдут два равноценных бойца, и шансы их я оцениваю 50 на 50. Будет невероятно интересный матч. Я бы многое отдал, чтобы иметь возможность сейчас сесть на самолёт и полететь в Нью-Йорк, чтобы воочию посмотреть это противостояние», — заключил специалист.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также похвалил первую ракетку страны за качество игры, которое он продемонстрировал в Нью-Йорке.

«Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Оба сыграли очень чисто, качественно, и с задней линии они разыгрывали очки по 20 ударов. В общем, если посмотреть статистику, то везде было чуть преимущество у Дани, кроме игры с лёта. Я давно такой качественной игры не видел», — цитирует специалиста ТАСС.

По его мнению, итог матча мог быть другим, если бы россиянин не вырвал победу на тай-брейке в первом сете.

«Алькарас на своей подаче всегда лез вперёд, рвал игру и за счёт этого выиграл много мячей. Если бы испанец выиграл первый сет, пошла бы иная игра. Но взяв сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно и имел приличное преимущество с задней линии. Алькарас против этого ничего не мог сделать», — отметил Тарпищев.

В свою очередь, финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков выделил психологическую устойчивость Медведева, особенно в те моменты, когда зрители на трибунах, поддерживавшие испанца, начинали шуметь во время подачи Даниила.

«Матч был феноменальным, достойным занесения в историю мирового тенниса. Оба играли просто фантастически, на запредельных скоростях. Медведев показал, что он очень здорово физически готов к US Open. Когда Алькарас играл агрессивно, Медведев отвечал ещё лучше и этим оказывал огромное давление. При этом он ещё и психологически очень здорово готов, у него были моменты, когда подавал две двойные подряд, спасал брейк-пойнты, но не расклеивался и продолжал бороться», — заметил бывший теннисист.

А заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал итог полуфинального матча настоящей сенсацией и признался, что не ожидал победы соотечественника.

«Я оценивал вероятность победы процентов в десять, не больше. Совсем не думал, что увижу такой блестящий теннис от Медведева. Считаю, что Даниил провёл лучший матч в своей спортивной карьере! Он смог подавить сумасшедший темп испанца и играл первым номером. Алькарас играл лучше только в первом сете. Было очень важно забрать его и переломить ход встречи. Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь», — цитирует специалиста «Чемпионат».