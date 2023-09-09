Укрощение испанского быка: Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open

Даниил Медведев сломил сопротивление Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин неуверенно действовал на старте и совершил шесть двойных ошибок в первой партии, но собрался и взял её на тай-брейке, а во второй отдал сопернику лишь один гейм. В третьем сете москвич ослабил хватку и позволил первой ракетке мира сократить отставание, но уже в четвёртой вновь преуспел на приёме и взял реванш за поражение на Уимблдоне. В свою очередь, в парном разряде в финал соревнований пробилась Вера Звонарёва, которая в дуэте с Лаурой Зигемунд уверенно взяла верх над Дженнифер Брэйди и Лаурой Стефани.

Месть за Уимблдон

В преддверии второго полуфинала мужского турнира US Open одна из главных интриг заключалась в том, сумеет ли Даниил Медведев сотворить очередную сенсацию на нью-йоркских кортах и помешать Карлосу Алькарасу второй раз подряд добраться до решающего раунда «мейджора». Два месяца назад тот впервые в карьере выиграл Уимблдон, а теперь на всех парах мчался к очередному титулу. И считался явным фаворитом в дуэли с россиянином, которого буквально не заметил в последних двух встречах.

Однако ставить крест на перспективах Медведева было преждевременно. Ведь ранее он уже творил фантастические вещи на стадионе имени Артура Эша. В 2019 году он чуть было не совершил невероятное возвращение в финальном матче с Рафаэлем Надалем, а два года спустя прервал серию Новака Джоковича из 27 побед подряд на ТБШ. Подспорьем для него мог стать и тот факт, что их противостояние с Алькарасом запланировали на вечернюю сессию. Следовательно, проходить оно должно было в более приемлемых погодных условиях. Так и получилось. На момент старта дуэли термометры показывали 26°С, проблемой могла стать лишь стабильно высокая влажность.

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Сам Медведев признавался, что для победы над Алькарасом ему необходимо продемонстрировать свою лучшую игру и гораздо меньше ошибаться, в том числе, на подаче. Но первые геймы показали — решить эту проблему не удалось. Более того, на старте она проявилась ещё сильнее. Даниил не попадал первым мячом даже в 50% случаев и грешил двойными. Уже на старте их набралось четыре штуки. И если бы не частые промахи Карлоса, первые четыре гейма могли остаться за ним.

Кроме того, россиянин избрал пусть и ожидаемый, но уже подводивший его ранее план на игру с испанцем. На приёме он отходил чуть ли не к ограждению и предпочитал действовать в глухой обороне, но дивидендов это не приносило. Алькарас зачастую буквально вбивал его в «забор», а когда это не получалось, мучал укороченными. Зацепиться Медведеву не помогали даже вспышки на телефонах, на которые оппонент пожаловался судье на вышке.

При счёте 5:5 похожие претензии озвучил и Медведев. По его словам, болельщики светили ему в лицо. К этому моменту он уже стал поувереннее смотреться на подаче, а одну даже сумел взять под ноль, а также стал поострее действовать на приёме. И в момент разговора с арбитром вёл 30:0 и был в шаге от брейк-пойнта. Но эта ситуация немного сбила настрой Даниила. Он уступил четыре розыгрыша подряд и оказался вынужден биться за право провести тай-брейк.

На нём же Медведев внезапно сделал то, что у него практически не получалось по ходу партии — заставил Алькараса ошибаться на подаче. Всего россиянин сделал три мини-брейка, а в ходе одного из них наказал соперника за укороченный. Он совершил невероятный рывок и догнал мяч у сетки, великолепно обведя вышедшего вперёд испанца. Даниил повёл 6:3 и с первой же попытки реализовал сетбол. И прервал серию из двух подряд «сухих» поражений Карлосу.

И внезапно Алькарас задёргался. 20-летний спортсмен стал коллекционировать промахи, причём мазал он как с укороченных, так и с фирменного форхенда, вызывавшего восхищение даже у Медведева. Если за первый отрезок у него набралось девять невынужденных, то за четыре гейма второй — шесть. Даниил же был неудержим — взял «под ноль» две подачи подряд, сделал брейк, а потом мог повторить этот успех, однако Карлос «проснулся» и оставил себе надежду на возвращение.

Но Медведев быстро «убил» её. Вновь не проиграл ни одного очка на своей подаче, а потом ещё и вырвал гейм на чужой. Алькарас продолжил упорно ходить к сетке даже на втором мяче. Но если в предыдущей партии эта чрезмерная уверенность в себе помогала ему, то со временем стала вредить. Даниил подобрал ключи к Карлосу и стал регулярно заставать его врасплох. И впоследствии сделал брейк. А потом и дожал противника — пусть и со второго сетбола.

Алькарасу был нужен перерыв, и он его взял, отправившись в подтрибунное помещение сразу по окончании отрезка. Медведев же остался на арене и продолжал настраиваться. При этом выглядел он предельно спокойно — как и в том памятном финале US Open — 2021. Тогда обычно взрывной Даниил был невероятно собранным, благодаря чему и буквально подавил Джоковича.

Пауза пошла Карлосу на пользу. Он сумел «перезапуститься» и начал третий сет гораздо мощнее, чем предыдущий. Шквал удачных укороченных, отличные действия у сетки и мощный форхенд — всё это позволяло ему не только доминировать на подаче, но и цепляться на приёме. И если с первой попытки сделать брейк не удалось, то со второй испанец преуспел. Причём решающие очки он набрал обводящими.

Медведев сопротивлялся и в седьмом гейме даже был близок к тому, чтобы заработать очередной, пятый брейк-пойнт в матче и первый — в третьей партии. Дважды счёт был 40:40, но Алькарас всё же добился своего и продолжил вести с комфортным преимуществом. И своего не упустил, пусть и дал россиянину отыграть два сетбола.

После этого покидать корт было впору уже Медведеву. И хотя выигранный всухую «свой» гейм дал надежду, что тот по примеру Алькараса воспрянет духом и примется «разбивать» Алькараса, этого не произошло. Уже на втором он допустил три брейк-пойнта и чудом не оказался в роли догоняющего. Где-то ошибся Карлос, а где-то сам Даниил предъявил бойцовских характер и спас пару неберущихся мячей.

А уже спустя несколько минут с серьёзными сложностями на подаче столкнулся Алькарас. Медведев был бесподобен и тащил буквально всё подряд, разве что до поры до времени не мог ничего поделать с рывками оппонента к сетке. Но сдаваться отказывался. В итоге, гейм продлился около 20 минут, а счёт 40:40 был зафиксирован семь раз. И со второй попытки Даниил всё же реализовал брейк-пойнт и вырвался вперёд. После чего в очередной раз обратился к трибунам, потребовав от них поддержки.

Оставалось дважды забрать «свои» геймы — и выход в пятый финал ТБШ стал бы реальностью. И первый этап этой миссии Медведеву прошёл без каких-либо трудностей. Он не подарил Алькарасу ни одного розыгрыша и повёл 5:2. А потом хоть и дал Карлосу подобраться к себе, вышел подавать на матч. Трибуны явно не хотели такой развязки дуэли и неистово поддерживали испанца, оглушительными овациями сопровождая каждое его успешное действие. А Даниил не успел заметить, как уже проигрывал 15:40.

К этому моменту Алькарас не реализовал ни один из трёх брейк-пойнтов. И четвёртый также конвертировать не сумел. На этот раз к сетке рванул уже Медведев и эффектно завершил комбинацию ударом с лёта. А потом дрогнул и сам испанец, пробив в аут в не самой сложной ситуации. Великолепная подача даровала Даниилу матчбол, но сходу воспользоваться им не получилось. Он рискнул и послал вторую с той же силой, что и первую, но допустил двойную. А потом и ещё одну.

В общей сложности, сходу попасть в квадрат Медведев не сумел шесть раз подряд, но благодаря невероятным спасениям и промахам Алькараса всё же продолжал сражаться. Ещё два матчбола не принесли ему успеха, зато четвёртый помог довершить начатое. Даниил «добил» Карлоса и в третий раз пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису, в очередной раз заставив рукоплескать себе нью-йоркскую публику — 7:6 (7:3), 6:1. 3:6, 6:3. За трофей он сразится с Джоковичем, легко расправившимся с Беном Шелтоном.

Триумф Звонарёвой и Зигемунд

Помимо Медведева, за путёвку в финал Открытого чемпионата США сражалась и Вера Звонарёва, правда, в парном разряде. В последний раз они с Лаурой Зигемунд доходили до решающего раунда ТБШ в 2020 году — также в Нью-Йорке. И даже завоевали трофей, сломив сопротивление американо-китайского дуэта Николь Меличар — Сюй Ифань. Но чтобы приблизиться к повторению этого достижения им было необходимо брать верх над Дженнифер Брэйди с Луизой Стефани.

На бумаге фаворитками считались именно более опытные россиянка и немка. Они носили статус 12-х сеяных, в то время как их соперниц мало кто ожидал увидеть на такой поздней стадии соревнований. Повезло со жребием. Квалифицировавшиеся на US Open по защищённому рейтингу Брэйди и Стефани избежали встреч с большинством лидеров рейтинга в данной категории, а среди «номерных» делили корт лишь с Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой. И взяли верх лишь в упорной борьбе.

На этот раз разница в классе между оппонентами была заметна с самого начала. Звонарёва с Зигемунд сходу захватили инициативу и взяли четыре гейма подряд, демонстрируя так называемый «инстинкт убийцы». Два брейк-пойнта были реализованы с первых же попыток, а чуть позднее возникла и перспектива «баранки». Однако Брэйди и Стефания всё же собрались и смогли сократить отставание. Сначала с трудом, но всё же забрали свою подачу, а потом и добились успеха чужой.

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Ключевым стал десятый гейм. К этому моменту Звонарёва и Зигемунд уже не успели использовать сетбол на приёме, после чего сразу заработали ещё два на подаче россиянки. Но Брэйди и Стефани не думали сдаваться. Они вернулись с 15:40, а затем имели отличные шансы выровнять положение. Но стабильность Веры на задней линии вкупе с великолепными действиями Лауры у сетки помогли им дожать визави.

А уже во второй партии Брэйди и Стефани были неконкурентоспособны. Как и в первой, они сразу отдали свою подачу, а за оставшееся время не смогли ни разу навязать борьбу на чужой, не имев ни одного брейк-пойнта. Звонарёва с Зигемунд же были великолепны не только в завершении, но и практически не мазали. За этот отрезок соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам у них составило 15:3, в то время как у соперниц оно — 3:8.

В таких условиях рассчитывать на что-то серьёзное не приходилось. Российско-немецкая пара ещё дважды преуспела на приёме и сняла все вопросы о победителе — 6:4, 6:1. И пробилась в финал Открытого чемпионата США. Там их ждёт дуэль с 16-мы сеяными в лице Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.