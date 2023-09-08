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Янчук считает, что Звонарёва может выиграть US Open в парном разряде

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российской теннисистки Веры Звонарёвой одержать победу на US Open в парном разряде.
Янчук считает, что Звонарёва может выиграть US Open в парном разряде
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Juergen Hasenkopf

«Я всегда приветствовал то, что Вера продолжает играть. В свои годы она продолжает добиваться результатов, выигрывает турниры в парном разряде. Я думаю, она может выиграть US Open, у неё есть опыт побед на таких турнирах», — цитирует Янчука ТАСС.

В матче четвертьфинала Звонарёва в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд победила белоруску Викторию Азаренко и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 5:7, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.

За выход в финал турнира россиянка и немка поборются с парой Дженнифер Брэйди (США) — Луиза Стефани (Бразилия).

Ранее Соболенко обыграла Киз и вышла в финал US Open.

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