Главная звезда турнира: без Медведева на US Open будет скучно, но Алькараса это вряд ли волнует

Даниил Медведев стал одним из самых обсуждаемых участников Открытого чемпионата США по теннису. Россиянин не только в четвёртый раз в карьере добрался до полуфинала, но и попутно привлёк к себе внимание конфликтами с болельщиками, указал организаторам на проблему выступлений в жару, а также выбил для коллег право бесплатно смотреть матчи турнира. Однако шоу в исполнении третьей ракетки мира может закончиться раньше времени, если он в третий раз подряд не сможет справиться с Карлосом Алькарасом.

От злодея к любимцу фанатов US Open

За последние годы Даниил Медведев стал одним из самых обсуждаемых игроков в мире тенниса. Причём началось его становление именно на Открытом чемпионате США. За предыдущие четыре года россиянин трижды доходил до полуфинала в Нью-Йорке и попутно укреплялся в статусе не только звезды и одного из лидеров рейтинга ATP, но и яркого шоумена, за которым крайне интересно наблюдать. Ведь во многом именно эпатажное поведение привлекло к россиянину внимание местной публики и превратило его сначала в главного злодея, а потом и в любимца.

Всё началось в 2019-м, когда Медведев впервые в карьере добрался до финала турнира Большого шлема и попутно многократно увеличил армию своих болельщиков. Хотя поначалу могло показаться, что всё произойдёт с точностью до наоборот. Во встрече третьего круга с Фелисиано Лопесом россиянин в очередной раз вышел из себя — выхватил полотенце из рук болбоя и бросил в сторону судейской вышки. Тем самым он ожидаемо вызвал негодование трибун, но не остановился и подлил масла в огонь, показав им средний палец. И с этого момента американские фанаты стали демонстративно болеть против него.

Даниила продолжали освистывать в противостояниях с Домиником Кёпфером и Стэном Вавринкой. Но Медведев не был бы одним из сильнейших спортсменов планеты, если бы не сумел покорить болельщиков своей игрой. Его фантастическая способность цепляться за мячи и несгибаемый характер никого не оставляли равнодушным, и в итоге трибуны изменили отношение к нему. После выхода в полуфинал болельщики устроили ему овацию, а впоследствии поддерживали как в дуэли с Григором Димитровым, так и в матче с Рафаэлем Надалем, где он чуть было не совершил невероятное возвращение после того, как отдал два первых сета. И во время церемонии награждения россиянин обратился к публике и признался, что без них он бы не забрался так далеко. Собравшиеся на трибунах ответили одобрительными возгласами.

Медведев продолжал радовать местных фанатов не только победами, но и яркими пикировками как с официальными лицами и соперниками, так и с отдельными зрителями. Его пререкания с арбитрами стали чем-то само собой разумеющимся, а один из самых запоминающихся эпизодов произошёл на US Open — 2020. В полуфинале с Домиником Тимом ему не позволили запросить «челлендж», из-за чего Даниил не только поругался с судьёй, но и зашёл на чужую половину корта, за что получил предупреждение. И на эмоциях назвал происходящее цирком.

Безусловно, апогеем стала его победа на турнире в 2021-м, когда он справился с местным любимцем Новаком Джоковичем и лишил того возможности выиграть четвёртый мейджор подряд и собрать Большой шлем. Фанаты вновь были не на стороне Медведева, но это не помешало ему сломить сопротивление изнурённого и испытывавшего проблемы со здоровьем серба, а также открыть счёт своим триумфам на ТБШ.

Забота о здоровье коллег и бесплатные трансляции

В прошлом году у Медведева практически не было шансов порадовать местных поклонников. Он явно пребывал не в лучшей форме и зачехлил ракетку уже в четвёртом круге, уступив выступавшему на высочайшем уровне Нику Кирьосу. Зато в 2023-м он вернулся в число главных фаворитов. На пути к полуфиналу россиянин практически не замечал сопротивления оппонентов и отдал лишь два сета — и это несмотря на тяжелейшие погодные условия, заставившие его регулярно обращаться к помощи медиков по ходу матчей. Впервые он сделал это в дуэли с Кристофером О'Коннеллом, когда попросил врача «дать ему то же лекарство, что и оппоненту». Впоследствии он пользовался ингалятором и в противостоянии с Андреем Рублёвым.

На нынешнем US Open тема выступлений в жару стала чуть ли не основной. Об этом много пишут в американских СМИ, это открыто обсуждают и сами спортсмены. И наиболее громко звучит именно голос Медведева, призывающего серьёзно озаботиться этой проблемой. По его словам, если ничего не предпринимать, то в будущем всё может завершиться летальным исходом для одного из теннисистов.

В то же время Даниил пока не видит выхода из сложившейся ситуации. По его словам, прервать соревнования на пару дней невозможно по техническим причинам, а изменение формата встреч на трёхсетовый вызовет недовольство. При этом он считает, что перенос матчей на более позднее время также не поможет, ведь вечером в Нью-Йорке бывает очень жарко и влажно.

Но если заставить организаторов решить проблемы с проведением матчей в жару у Медведева пока не получилось, то обеспечить спортсменам возможность с комфортом смотреть US Open он сумел. После победы над Алексом де Минором он признался, что вынужден наблюдать за соревнованиями с помощью пиратских трансляций, так как в отеле по телевидению их попросту не показывали. По данным Financial Times, виной тому стал конфликт между Charter Communications и Disney, которой принадлежит часть прав на ESPN. В итоге почти 15 млн абонентов платного телевидения не могли следить за US Open в прямом эфире.

Изначально многие полагали, что признание Медведева приведёт в бешенство руководство US Open. Например, журналисты The Mirror предрекали ему проблемы не только с организаторами ТБШ, но и с боссами ATP-тура. Однако всё сложилось иначе. И это лишний раз подтверждает высокий статус россиянина. ESPN прислушался к нему и предоставил спортсменам возможность наблюдать за турниром. Причём совершенно бесплатно.

Рассуждения о здоровье атлетов и трансляциях US Open демонстрируют одну сторону характера Даниила, а его пререкания с фанатами — другую. И без этого он вновь не обошёлся. В ходе матча с О'Коннеллом находившийся на взводе Медведев поругался с двумя болельщицами. Он остался недоволен поведением фанатов и во время встречи с Себастьяном Баэсом. Россиянин поблагодарил тех, кто не кричал между первой и второй подачами, а также посочувствовал супруге одного из особенно рьяных зрителей: по его словам, тот «так завёлся, что теперь всю ночь будет скандировать Vamos! Vamos!».

Испытание Алькарасом

Несомненно, не только российские, но и многие американские поклонники тенниса хотели бы, чтобы шоу Медведева на кортах «Флашинг Медоус» продолжалось вплоть до окончания турнира. Но для этого ему будет необходимо взять верх над соперником, которого он не обыгрывал с 2021 года: на Уимблдоне он отдал всего семь геймов тогда ещё 18-летнему Карлосу Алькарасу. Но испанец добился колоссального прогресса и в этом сезоне уже дважды расправился с соперником. Сначала он не оставил ему шансов в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, а затем преградил путь в решающий раунд Уимблдона, не отдав ни одной партии.

Поэтому Медведева трудно считать фаворитом грядущей дуэли, и сам он прекрасно понимает, что повторить успех двухлетней давности ему будет крайне сложно. С середины июня неудержимый испанец провёл 25 матчей и потерпел лишь два поражения: на «Мастерсе» в Торонто его остановил Томми Пол, а на соревнованиях в Цинциннати — Джокович. И хотя на харде он далеко не так силён, как на грунте или траве, совладать с ним будет непросто.

Алькарас затратил меньше всего сил на пути к полуфиналу. Бен Шелтон отдал соперникам четыре сета, Медведев и Джокович — по два, а Карлос — всего один. Помог ему и оппонент по стартовому раунду — Кёпфер, отказавшийся от борьбы уже в середине второй партии. И если сухие победы над Маттео Арнальди и Ллойдом Харрисом вряд ли кого-то впечатлили, то разгром Александра Зверева впечатление произвёл.

До вчерашнего дня немец занимал твёрдое третье место в списке самых неудобных противников Алькараса — он обыгрывал испанца в трёх из пяти встреч. Лучшим процентом побед могли похвастаться лишь Рафаэль Надаль (2-1) и Феликс Оже-Альяссим (3-1). Но Карлос взял убедительный реванш и восстановил паритет в очном противостоянии. И при этом ни разу не позволил немцу преуспеть на приёме.

Сам Медведев прекрасно понимает, насколько тяжёлое испытание ему предстоит. На нынешнем US Open он оценил свой теннис на десятку, но признал, что для победы над Алькарасом ему нужно выложиться ещё больше. Россиянин восхитился техническим арсеналом испанца и особенно отметил его сумасшедшие по силе удары с форхенда, после которых мяч летит со скоростью 160 км/ч.

Но в то же время Медведев уверен, что справиться можно абсолютно с любым. Ранее поражения терпели и Джокович, и Надаль — значит, есть возможность взять верх и над Алькарасом. Но для этого самому россиянину необходимо ещё поднять уровень игры, в частности решить проблемы на подаче. На US Open он уже допустил 35 двойных ошибок и, если продолжит в том же духе, вряд ли сумеет остановить Карлоса.

«Медведев сейчас показывает определённо хорошую игру, причём... со старта. Надеюсь, выходом в полуфинал дело не ограничится и Даниил доберётся до главного матча турнира. У него сейчас одни из самых уверенных выступлений на турнирах Большого шлема. Он уже достаточно зрелый профессионал, также умеет работать с публикой... Алькарас, конечно, гениальный парень, он показал, что не просто так был первой ракеткой. Но, несмотря на это, Даниилу деваться некуда — надо выигрывать. И я верю в его победу! Медведеву не нужно везение — он должен продемонстрировать мастерство, которое у него есть», — сказал RT заслуженный тренер России Владимир Камельзон.