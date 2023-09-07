Медведев обошёл Кафельникова и сравнялся с Сафиным по числу выходов в полуфинал на ТБШ

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, обыграв в 1/4 финала соотечественника Андрея Рублёва.

Игра завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Таким образом, россиянин пробился в седьмой для себя полуфинал на турнирах Большого шлема (ТБШ). По этому показателю он обошёл Евгения Кафельникова (шесть) и теперь делит лидерство среди россиян с Маратом Сафиным.

Напомним, что в полуфинале Медведев встретится с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Ранее Медведев заявил, что организаторы плохо подготовились к проведению US Open.