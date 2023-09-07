Медведев — о матче с Рублёвым: на US Open очень сложные условия для игры в теннис

Россиянин Даниил Медведев считает, что организаторы плохо подготовились к проведению Открытого чемпионата США по теннису 2023 года.

«Здесь очень сложные условия. Что-то похожее было на Олимпиаде в Токио. Довольно жарко. Не просто было играть мне и Андрею тоже», — сказал Медведев на корте после матча 1/4 финала с Рублёвым.

Медведев признался, что в какой-то момент почувствовал, что начал теряться в пространстве.

«Не мог видеть мяч, старался играть на ощущениях. Мой соперник делал так же», — добавил 28-летний москвич.

Игра завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 6:4 в пользу победителя US Open 2021. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Карлос Алькарас (Испания) — Андрей Зверев (Германия).

Призовой фонд US Open 2023 составляет $65 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев вызвал врача во втором сете матча с Рублёвым.