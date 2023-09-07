Камельзон верит в победу Медведева над Алькарасом в полуфинале US Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от полуфинала US Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Медведев сейчас показывает определённо хорошую игру, причём он её показывает со старта. Я надеюсь, что выходом в полуфинал дело не ограничится и Даниил пройдёт дальше. У него сейчас одни из самых уверенных выступлений на турнирах Большого шлема. Он уже достаточно зрелый профессионал, также умеет работать с публикой.

Однако нужно ещё изучить игру противника. Я всегда предупреждал, что до финала может дойти спортсмен такой же, как и ты, и эту победу отдавать он не будет. Алькарас, конечно, гениальный парень, он показал, что не просто так был первой ракеткой. Но, несмотря на это, Даниилу деваться некуда — надо выигрывать, и я верю в его победу! Медведеву не нужно везение, он должен продемонстрировать мастерство, которое у него есть», — сказал Камельзон RT.

Ранее Медведев обыграл Рублёва и вышел в полуфинал US Open.