Неприступный барьер: Медведев не отдал ни сета Рублёву и вышел в полуфинал US Open

Даниил Медведев сломил сопротивление Андрея Рублёва в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. В каждой из партий третья ракетка мира уступал соотечественнику, но затем неизменно делал обратный брейк, а затем дожимал соперника. Оформить очередную победу ему не помешали ни 40 невынужденных и девять двойных ошибок, ни пять проигранных геймов на своей подаче. В свою очередь, в полуфинал US Open в женском парном разряде пробилась Вера Звонарёва, выступающая вместе с Лаурой Зигемунд. В противостоянии с Викторией Азаренко и Беатрис Хаддад-Майя российско-немецкий дуэт отдал первый сет, но сумел восстановить паритет, а в третьей партии не позволил соперницам ни разу преуспеть на приёме.

Очередное поражение Рублёва

Среди действующих представителей верхней десятки рейтинга ATP лишь трое теннисистов ещё ни разу не добирались до полуфинала на турнирах Большого шлема. Но если Хольгер Руне всего трижды доходил до четвертьфинала ТБШ, а Тейлор Фритц — лишь два раза, то Андрей Рублёв бился об эту стену уже восемь раз. Причём чаще всего именно на Открытом чемпионате США. В 2017-м он впервые вошёл в восьмёрку сильнейших на «мейджоре», но проиграл Рафаэлю Надалю, а впоследствии уступал Даниилу Медведеву и Франсису Тиафо. Причём каждый раз в трёх сетах.

В этот раз ему вновь предстояло помериться силами с соотечественником, правда, выглядел тот не так грозно, как три года назад. Тогда Медведев катком проехался по всем своим соперникам на пути к четвертьфиналу, здесь же он временами позволял себе небольшую расслабленность — «подарил» один сет Кристоферу О’Коннеллу, слабо начал встречу с Алексом де Минором. И на бумаге это давало болельщикам Рублёва надежду если не на исторический проход в следующую стадию, то хотя бы на выигрыш отдельного отрезка.

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Поначалу казалось, что Рублёв наконец прервёт эту неудачную серию. Первые два гейма он забрал под ноль, а в третьем был слабее лишь в одном розыгрыше. Но внезапно поплыл. Медведев быстро восстановил паритет, а потом и второй раз сделал брейк, выведя соперника из себя. Тот стал пререкаться с судьёй, коллекционировать невынужденные ошибки и в концовке партии оказался неконкурентоспособен.

И когда Рублёв вновь отдал свою подачу в самом дебюте второго сета, за него стало совсем тревожно. Он продолжал нервничать, да ещё и явно чувствовал себя не лучшим образом. Возможно, виной тому была установившаяся в Нью-Йорке жара, буквально вытягивавшая силы из спортсменов. Тем удивительнее, что первым к врачу обратился Медведев. Но после консультации с медиком продолжил борьбу.

К этому моменту Даниил вёл 4:3, провернув практически тот же трюк, что и в предыдущем сете. Он вновь отдал два гейма на своей подаче, но не дал Андрею даже насладиться этим успехом и быстро вернул себе инициативу. Рублёв действовал самоотверженно и старался постоянно атаковать, но непробиваемая оборона соотечественника и собственные проблемы с бэкхендом не давали ему установить контроль над матчем. Будь он чуть стабильнее при исполнении этого элемента, обратных брейков могло и не состояться. Да и у сетки он атаковал крайне нестабильно. В итоге, Медведев вновь включился, когда это было нужнее всего, и дожал оппонента. Не помешали даже четыре двойные за сет.

Рублёву было необходимо чудо. За свою карьеру он выиграл лишь одну встречу из 18, если уступал в двух первых партиях, и предпосылок для героического возвращения не было. Перед третьим сетом Андрей даже сменил тёмную футболку на светлую и продолжил «рубиться» с вытягивавшим всё подряд Медведевым. Тот был великолепен в обороне и временами творил невозможное на задней линии, приводя соперника в исступление.

И хотя третья партия получилась самой упорной, прошла примерно по такому же сценарию. Рублёв снова дважды вёл с брейком, но позволял Медведеву не только совершить обратный, но и вырваться вперёд. Но пусть Андрей вновь потерпел поражение с «сухим» счётом по партиям, напоследок напомнил о своём несгибаемом характере. В растянувшемся на четверть часа десятом гейме он не дал Даниилу реализовать четыре матчбола. Находясь в отчаянном положении, он то выдавал эйс, то блестяще обводил бросившегося к сетке противника, то вынуждал его допустить промах в ходе длительного розыгрыша. Но всё же бесконечно держаться не смог. Две подряд ошибки с форхенда подвели черту под его выступлением на Открытом чемпионате США. Третья ракетка планеты вновь был сильнее — 6:4, 6:3, 6:4.

Успехи Звонарёвой и Гурьевой

В преддверии своего 39-летия возможность приблизиться к завоеванию третьего титула на ТБШ в парах имела Вера Звонарёва. Вместе с Лаурой Зигемунд они прошли до четвертьфинала и повторили свой лучший результат в нынешнем сезоне. На Уимблдоне они также добрались до данного этапа, но там капитулировали в сражении с Мари Боузковой и Сарой Соррибес-Тормо.

И в этот раз их ждало не менее сложное испытание. На пути у них стояли Виктория Азаренко и Беатрис Хаддад-Майя. До этого момента белорусско-бразильский дуэт не не уступил ни одной партии на US Open, а барьер второго круга и вовсе преодолел без борьбы. Четвёртые сеяные Дезире Кравчик и Деми Схурс снялись с матча и подарили соперницам путёвку в следующий раунд. Таким образом, они затратили гораздо меньше сил, что могло стать для них серьёзным подспорьем в дуэли с россиянкой и немкой.

Тем не менее, в первом сете Звонарёва и Зигемунд смотрелись не хуже, а во многих показателях даже лучше. При равенстве невынужденных ошибок, активно выигранных мячей у них набралось больше (17 — 12), а на первой подаче они действовали значительно увереннее. Но на второй испытывали колоссальные проблемы. Из 13 розыгрышей они забрали лишь три, чем воспользовались Азаренко и Хаддад-Майя. Те реализовали все три брейк-пойнта и повели по партиям.

Качели продолжились и во втором сете. Правда, российско-немецкая пара стала действовать гораздо хладнокровнее в ключевые моменты и не позволяла оппоненткам вольностей. Без проигранной подачи опять не обошлось, но для этого Азаренко и Хаддад-Майе пришлось приложить немало усилий. Звонарёва и Зигемунд отыграли четыре брейк-пойнта из пяти, в то время как сами воспользовались двумя из восьми шансов. А в 11-м гейме устроили настоящий триллер. Они повели 40:0 на приёме, уступили три розыгрыша подряд, но собрались и всё же добились успеха. А затем взяли сет.

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Дебют третьей партии также остался за Звонарёвой и Зигемунд. Но если в предыдущей они сходу взяли гейм на приёме, то в этот раз преуспели со второй попытки. И своего уже не упустили. Они лишь раз были в шаге от проигрыша подачи, но вышли из сложной ситуации и удержали преимущество — 5:7, 7:5, 6:4. При этом на корте они провели аж 3 часа 13 минут. За путёвку в финал россиянка и немка сразятся с Дженнифер Брэйди и Луизой Стефани.

В юниорских одиночных турнирах представительство России сократилось до одного человека. Ранее ракетку зачехлил Даниил Панарин, а теперь и первый сеяный у мужчин Ярослав Дёмин. Он считался явным фаворитом в противостоянии с Федерико Чиной, но потерпел сенсационное поражение. 18-летний москвич оказался в роли догоняющего, сумел выровнять положение, а в третьей партии вёл с брейком, но не смог довершить начатое. Дело дошло до укороченного гейма, где отечественный теннисист имел два матчбола, но всё же дрогнул — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10).

Зато дальше пробилась Анастасия Гурьева. Россиянка допустила 52 невынужденные и семь двойных ошибок, но всё же сломила сопротивление Валери Глозман в трёх сетах. В заключительном американка дважды уступала с разницей в два гейма и была на грани провала, но чудесным образом догоняла соперницу. Однако вечно продолжаться это не могло — 6:3, 5:7, 7:5.