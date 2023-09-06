Чесноков считает Медведева фаворитом в матче с Рублёвым

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между российскими теннисистами Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.

«Мне хотелось бы, чтобы они встретились позже. Сейчас, по тому, как двигается Медведев, его обыграть крайне тяжело. Он очень хорошо двигается и здорово читает игру, успевает доставать практически любые мячи. У него есть все возможности, чтобы быть фаворитом в этой игре», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Медведев одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Россиянин в четвертьфинале US Open 2023 встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча между игроками пройдёт 6 сентября.

Ранее Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах.