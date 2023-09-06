Чесноков считает Медведева фаворитом в матче с Рублёвым
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«Мне хотелось бы, чтобы они встретились позже. Сейчас, по тому, как двигается Медведев, его обыграть крайне тяжело. Он очень хорошо двигается и здорово читает игру, успевает доставать практически любые мячи. У него есть все возможности, чтобы быть фаворитом в этой игре», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Медведев одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
Россиянин в четвертьфинале US Open 2023 встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча между игроками пройдёт 6 сентября.
Ранее Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах.