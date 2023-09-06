Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах
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«Я больше не могу смотреть теннис по телевизору. Не знаю, законно это или нет, но я смотрю теннис на, как вы их называете, пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Напомним, что россиянин в четвертьфинале US Open 2023 встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча пройдёт 6 сентября.
Ранее сообщалось, что Медведев рискует разозлить руководство US Open признанием о пиратских трансляциях.