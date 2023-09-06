Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что смотрит матчи Открытого чемпионата США 2023 года не через официальные платформы.

«Я больше не могу смотреть теннис по телевизору. Не знаю, законно это или нет, но я смотрю теннис на, как вы их называете, пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, что россиянин в четвертьфинале US Open 2023 встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча пройдёт 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Медведев рискует разозлить руководство US Open признанием о пиратских трансляциях.