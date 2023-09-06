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Mirror: Медведев рискует разгневать руководство US Open признанием о пиратских трансляциях

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The Mirror опубликовала статью о возможных последствиях для российского теннисиста Даниила Медведева после его признания о просмотре пиратских трансляций матчей.
Mirror: Медведев рискует разгневать руководство US Open признанием о пиратских трансляциях
  • Gettyimages.ru

«Признание Медведева может привести к неприятностям с руководством Открытого чемпионата США и всего тура», — говорится в статье.

Теннисист признался, что не имеет возможности смотреть матчи турнира в отеле, поэтому использует для этого нелегальные сайты.

Россиянин в четвертьфинале US Open 2023 встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча между игроками пройдёт 6 сентября.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер предсказал победу Новака Джоковича на US Open 2023.

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