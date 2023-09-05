Навстречу друг другу: Медведев и Рублёв вышли в четвертьфинал US Open, Касаткина уступила Соболенко

Даниил Медведев и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, в котором сыграют друг с другом. Третья ракетка мира неудачно начал встречу четвёртого круга и уступил первую партию, но забрал три последующих и прервал неудачную серию в противостоянии с австралийцем Алексом де Минором. Его соотечественник также отдал один сет, но реализовал сразу четыре брейк-пойнта и уверенно взял верх над британцем Джейком Дрэйпером. В то же время Дарья Касаткина не сумела навязать борьбу будущей первой ракетке мира Арине Соболенко и вынуждена была завершить выступление в Нью-Йорке.

Уверенные победы Медведева и Рублёва

Ранее пути Даниила Медведева и Андрея Рублёва шесть раз пересекались на поздних стадиях крупных турниров ATP. Дважды они сражались друг с другом на «Мастерсе» в Цинциннати, спорили за выход в полуфинал на первенстве в Санкт-Петербурге и Открытом чемпионате Австралии, а в феврале и вовсе разыгрывали титул в Дубае. При этом три года назад судьба свела их в 1/4 US Open, что могло произойти и на этот раз. Но для этого первому было необходимо разбираться с внезапно ставшим для него неудобным оппонентом Алексом де Минором, а второму — со стремительно прогрессирующим Джейком Дрейпером, особенно ярко выступающим именно в Нью-Йорке.

За годы карьеры противостояния с австралийцем стали делом обыденным для третьей ракетки мира. Впервые Медведев и Де Минор встретились друг с другом ещё в 2018 году и впоследствии провели между собой ещё пять матчей. И поначалу россиянин не испытывал с ним серьёзных проблем — дважды позволял тому удачно стартануть, но потом брал верх. Однако в последний год что-то сломалось. Даниил поочерёдно уступил ему на «Мастерсах» в Париже и Торонто и дал не только размочить счёт в очной серии, но и перехватить инициативу.

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Поэтому пусть Медведев и считался фаворитом матча четвёртого круга US Open, определённые сомнения в его успехе имели место. И первый сет их лишь укрепил. Россиянин по традиции начал не лучшим образом — допустил десять невынужденных ошибок, взял лишь пять из 22 очков на приёме и дважды «подарил» свою подачу. Не помог даже ингалятор, который тот попросил после пятого гейма. Как он признался потом, на корте было очень жарко, из-за чего он испытывал проблемы с дыханием.

Четвёртая подряд проигранная партия в дуэли с де Минором заставила Медведева взять себя в руки и начать действовать с привычной ему уверенностью. Две последующие он провёл если не идеально, то близко к этому — стал значительно чаще форсировать розыгрыши и пусть и немного, но меньше мазать. Результаты не заставили себя долго ждать. За этот отрезок Даниил не позволил Алексу заработать ни единого брейк-пойнта, в то время как сам имел сразу восемь, а пять из них реализовал. К неожиданности многих, австралиец «поплыл» на жаре, в то время как россиянину удалось неплохо приспособиться к непростым погодным условиям. Пусть потом он и сказал, что ни разу так часто не менял футболки и полотенца.

В четвёртой партии де Минор изо всех сил старался создать Медведеву хотя бы подобие проблем. Трижды он был в шаге от того, чтобы забрать гейм на приёме, но так и не сумел воспользоваться ни одним из шансов. Даниил же был неумолим и два раза подряд преуспел на подаче визави, причём в обоих случаях выиграл её под ноль. Оправиться от такого потрясения австралиец уже не сумел. Россиянин управился менее чем за три часа и добыл путёвку в следующий раунд, а заодно и квалифицировался на Итоговый турнир ATP — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

К этому моменту его будущий соперник уже был известен. Рублёв также в четырёх сетах расправился со своим противником и благодаря этому стал лишь одним из трёх теннисистов, добиравшихся до четвертьфинала на трёх «мейджорах» в сезоне. Помимо него, эта планка покорилась лишь Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу.

Как и соотечественник, Андрей не сумел решить все вопросы в трёх сетах и провёл на корте на четыре минуты больше Даниила (2:46), однако оступился во второй партии, а не в первой. Хотя выглядел более чем впечатляюще — первым мячом он попадал в 78% случаев, взял такую же долю очков на своей подаче, а соотношение активно выигранных розыгрышей к невынужденным ошибкам было более чем достойным — 12:6. Всё испортила двойная на брейке при счёте 2:3.

После этого Рублёв так завёлся, что в следующем сете разразился аж восемью эйсами и больше не давал поводов усомниться в своей победе. Да, Дрэйперу удалось ещё раз преуспеть на приёме, но на большее его не хватило. Андрей был гораздо сильнее и нанёс очередное поражение Джейку, в девятый раз в карьере завоевав путёвку в четвертьфинал ТБШ — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Как признался впоследствии Рублёв, он прекрасно понимал, что недавно восстановившийся после травмы Дрэйпер будет испытывать проблемы с «физикой», поэтому и старался делать розыгрыши максимально затяжными. И в четвёртом сете тот действительно подсел, что и дало ему возможность завершить встречу в свою пользу.

Поражение Касаткиной и уверенная поступь Дёмина

В отличие от соотечественников, первая ракетка России ранее ни разу не попадала в восьмёрку сильнейших на Открытом чемпионате США. Эта планка покорялась ей на Уимблдоне и «Ролан Гаррос», где она сначала вышла в четвертьфинал, а в 2022-м и вовсе остановилась в шаге от решающего раунда. Но на этот раз Дарья Касаткина была вынуждена довольствоваться выступлением в четвёртом круге.

В настоящий момент назвать Арину Соболенко удобной оппоненткой вряд ли сможет хотя бы одна представительница тура. На четырёх предыдущих ТБШ она неизменно доходила до полуфинала, а в Мельбурне и вовсе завоевала титул. И хотя Касаткина чаще уступала ей, иногда всё же брала верх. Но если её триумф на соревнованиях 2019 года в Пекине многие уже успели забыть, то победа в Сан-Хосе в 2022-м всё ещё была свежа в памяти. Тогда россиянка сломила её сопротивление в трёх партиях, а потом и выиграла турнир.

Но этот матч скорее напоминал их противостояние на «Мастерсе» в Цинциннати, где Соболенка легко разобралась с Касаткиной. Но если тогда россиянка взяла шесть геймов, то в этот раз довольствовалась четырьмя. А в первом сете не смогла ни разу удержать свою подачу. И это при достойном проценте попадания первым мячом (64%). Белоруска по традиции много атаковала и почти в семь раз превзошла россиянку по числу активно выигранных мячей (13:2), пусть и промахов у неё набралось немало (10:5).

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Во второй партии девушки продолжили раз за разом дарить друг другу геймы на приёме. Но Касаткина оформила два брейка, а Соболенко — аж четыре. И вновь превзошла соперницу по большинству ключевых показателей. В таких условиях рассчитывать на что-то было крайне сложно — 1:6, 3:6.

Касаткина последней из представительниц страны в одиночном разряде покинула корты Нью-Йорка. И теперь во взрослых соревнованиях все надежды болельщиков связаны с выступлением Веры Звонарёвой в парах. Та вместе с Лаурой Зигемунд пробились в четвертьфинал, где сразятся с Викторией Азаренко и Беатрис Хаддад-Майей. Лишь одна россиянка продолжает борьбу и в юниорском турнире. Кристиана Сидорова, Екатерина Перелыгина и Алиса Октябрёва уже зачехлили ракетки, в то время как Анастасия Гурьева пробилась в третий раунд. Там 11-я сеяная померится силами с американкой Валери Глозман.

В то же время в первенстве юниоров поход за трофеем продолжают двое теннисистов из России. Но если Даниил Панарин пока добрался до второго круга, то Ярослав Дёмин уже готовится к борьбе за путёвку в четвёртый. Посеянный под первым номером спортсмен расправился с британцем Оливером Бондингом и австралийцем Хэйденом Джонсом. Теперь его ждёт встреча с итальянцем Федерико Чиной.