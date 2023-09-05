Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче с де Минором на US Open
- AP
«Это странная ситуация в матче. Сет, 31-я минута, Даниил забирает свою сумку и уходит с корта. Зачем? Это не перерыв в туалет. Теннисист меняет полную экипировку? Разве это не должно быть в определённое время?» — приводит слова Вудбриджа Yahoo Sports.
По его мнению, теннисисты не должны поступать таким образом.
«Я прошу наших чиновников вмешаться и прекратить всё это, потому что это изменения в динамике матчей, которых быть не должно», — заявил он.
В прошедшей встрече 27-летний россиянин после первого сета собрал вещи и покинул корт. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в его пользу.
Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open.