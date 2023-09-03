Уверенной поступью: Медведев не отдал ни сета Баэсу, а Рублёв расправился с Риндеркнешем на US Open

Даниил Медведев допустил 28 невынужденных и четыре двойные ошибки в третьей партии, но всё же взял верх над Себастьяном Баэсом и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису. Андрей Рублёв неудачно стартовал, но всё же дожал Артура Риндеркнеша. Дарья Касаткина не оставила шансов Гретье Миннен и повторила свой лучший результат на US Open, а Екатерина Александрова и Людмила Самсонова потерпели поражения и покинули нью-йоркские корты.

Спокойствие Медведева и неудачный старт Рублёва

Для сильнейшего российского теннисиста матч третьего круга Открытого чемпионата США мог превратиться в крайне непростое испытание. Мало того, что противостоял ему перспективный Себастьян Баэс, в нынешнем году успевший выиграть три турнира ATP 250. Причём два трофея он завоевал в августе, а в Австрии взял верх над самим Домиником Тимом. Так ещё и встреча начиналась поздно и могла завершиться после полуночи по нью-йоркскому времени — как и предыдущая с Кристофером О’Коннеллом.

Опасения сбылись, но частично. Даниил Медведев действительно покинул стадион лишь глубокой ночью, но при этом не отдал Баэсу ни партии. В первых двух он безраздельно владел инициативой и позволил аргентинцу довольствоваться лишь четырьмя геймами в сумме и одним брейком. Причём произошёл он в стартовом сете, в то время как в следующей о подобном он уже не помышлял. Россиянин попадал первым мячом с процентом 73% и не давал визави возможности зацепиться на приёме.

Но в третьем отрезке что-то пошло не так. То ли Баэс немного прибавил, то ли Медведев слишком расслабился, но присущая россиянину стабильность пропала, а промахи посыпались один за другим. Статистика была красноречива. По итогам третьего сета в пассиве Даниила значились сразу четыре двойные и 28 невынужденных ошибок, которые с трудом удалось сбалансировать девятью эйсами и 20 активно выигранными мячами. Уже в четвёртом гейме он уступил подачу и был на грани поражения в партии, но ценой огромных усилий сумел довести дело до тай-брейка. А там лишь с четвёртой попытки забрал встречу — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

Быть может, проводи Андрей Рублёв свой матч чуть позже, он тоже начал бы с места в карьер. Но сходу включать максимальные обороты он не стал даже несмотря на то, что противостоял ему довольно грозный оппонент. Да, в элиту Артур Риндеркнеш явно не входил, но в первых двух раундах уже успел оставить не у дел звёздных Диего Шварцмана и Маттео Берреттини. Поэтому недооценивать его явно не стоило. Тем не менее, полчаса россиянин потратил на раскачку и этого хватило французу, чтобы повести в счёте.

Благо этого тревожного звоночка Рублёву хватило, чтобы взять себя в руки и стать демонстрировать присущий ему острый атакующий теннис. О резко изменившемся настрое Андрея говорит хотя бы тот факт, насколько лучше он стал смотреться на своей подаче и как мало стал ошибаться. Если в первой партии он «подарил» сопернику семь очков, то за две оставшиеся — шесть. И не дал тому заработать ни одного брейк-пойнта.

Навязать борьбу Риндеркнеш сумел лишь в четвёртом сете. На приёме он по-прежнему ничего не мог противопоставить Рублёву, но хотя бы уверенно выглядел на подаче. И благодаря этому чуть было не дотянул до тай-брейка, попутно отыграв три матчбола в десятом гейме. Но в 12-м Андрей всё же дожал Артура и добыл путёвку в четвёртый раунд — 3:6, 6:3, 6:1, 7:5.

По окончании встречи Рублёва спросили, что ему нужно для первого выхода в полуфинал US Open, однако он не стал заглядывать так далеко вперёд и предпочёл сосредоточиться на будущем оппоненте. Им станет Джейк Дрэйпер, уже успевший разобраться как с обидчиком Карена Хачанова — Майклом Ммо, так и 17-м сеяным Робертом Хуркачем. Правда, ранее россиянин уже дважды брал верх над британцем и наверняка будет считаться фаворитом очередной дуэли.

Чего не скажешь о Медведеве, ведь ему предстоит помериться силами с Алексом де Минором, которому он уступил дважды подряд. В октябре 2022-го он не смог справиться с ним на «Мастерсе» в Париже, а около месяца назад проиграл ему на турнире аналогичной серии в Торонто. Там австралиец дошёл до финала, а остановить его смог лишь Янник Синнер.

Успех Касаткиной и провал Александровой

Если в мужском турнире борьбу за трофей продолжают сразу двое представителей России, то в женском шансы на успех сохраняет лишь Дарья Касаткина. Уроженка Тольятти не заметила сопротивления со стороны Гретье Миннен и повторила свой лучший результат на US Open. В последний и единственный раз она добиралась до четвёртого круга в 2017-м, после чего лишь раз проходила дальше второго.

В первой партии Касаткина действовала практически безукоризненно и на своей подаче отдала визави всего пять очков из 25-ти, а в концовке ещё и преуспела на приёме. А во второй быстро сделала два брейка и повела 5:1. Бельгийка не сдалась — отыграла матчбол и вырвала три гейма подряд, но на большее её не хватило. По статистике Дарья провела чуть ли не лучшую встречу на нынешнем первенстве и легко прошла дальше, проведя на корте лишь 89 минут — 6:3, 6:4.

Правда, добраться до четвертьфинала ей будет крайне сложно. Ведь путь туда ей преграждает вторая ракетка мира Ариной Соболенко. А ей она проиграла в четырёх дуэлях из шести, последняя из которых состоялась на недавнем «Мастерсе» в Цинциннати.

В свою очередь, до второй недели не добрались Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Первая так и не смогла справиться с нервами и почти без борьбы уступила Маркете Вондроушовой. Россиянка допустила в три раза больше невынужденных (21:6) и присовокупила к ним ещё и две двойные, а на собственной подаче взяла лишь 16 из 46 очков. В таких условиях рассчитывать на что-то серьёзное не приходилось — 2:6, 1:6.

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Самсонова же стартовала довольно удачно и даже вырвала первый сет, выдав ударную концовку. Сначала она с первой же попытки реализовала брейк-пойнт на приёме, а потом отыграла два на подаче и повела в счёте. Но потом что-то пошло не так. Мэдисон Кис воспрянула духом и рванула вперёд с такой силой, что остановить её было невозможно. Особенно если ты допускаешь 29 промахов, а в ключевых эпизодах то неудачно исполняешь резаный с бэкхенда, то опрометчиво рвёшься к сетке — 7:5, 2:6, 2:6.

Однако на этом злоключения Самсоновой не закончились. Несколько часов спустя они вместе с Вероникой Кудерметовой потерпели поражение в парном разряде. На этот раз за ними осталась вторая партия, но две оставшиеся они отдали, пусть и в напряжённой борьбе. Россиянки бились до последнего и даже дважды не позволили оппоненткам реализовать пару матчболов, но с третьей попытки Дженнифер Брэйди и Луиза Стефани добились своего.

Зачехлила ракетку и Александра Панова, выступавшая в дуэте с испанкой Кристиной Бушкэ. Кори Гауфф и Джессика Пегула были значительно лучше и испытали проблемы лишь во втором сете — 6:1, 7:5. Зато продолжает выступление Вера Звонарёва, при поддержке Лауры Зигемунд расправившаяся с той же Миннен и Яниной Викмайер. Поначалу бельгийки смотрелись здорово и даже вырвали первую партию, но в двух оставшихся довольствовались двумя геймами — 7:6 (7:3), 2:6, 0:6.