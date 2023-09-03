Рублёв обыграл Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open 2023

Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.

25-летний теннисист из России в матче третьего круга нанёс поражение французу Артуру Риндеркнешу в четырёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:1, 7:5. Игра продолжалась 2 часа 36 минут.

Следующим соперником Рублёва станет британец Джек Дрэйпер. В случае удачного продвижения по сетке россиянин (восьмой номер посева) в матче 1/4 финала может встретиться со своим соотечественником Даниилом Медведевым (третий).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США.