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Рублёв обыграл Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open 2023

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Россиянин Андрей Рублёв оформил выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису.

25-летний теннисист из России в матче третьего круга нанёс поражение французу Артуру Риндеркнешу в четырёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:1, 7:5.  Игра продолжалась 2 часа 36 минут.

Следующим соперником Рублёва станет британец Джек Дрэйпер. В случае удачного продвижения по сетке россиянин (восьмой номер посева) в матче 1/4 финала может встретиться со своим соотечественником Даниилом Медведевым (третий).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

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