Медведев оценил поведение болельщика в ходе матча третьего круга US Open с Баэсом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщика во время матча третьего круга на Открытом чемпионате США.

«Был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завёлся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос». Мне его жаль», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В матче третьего круга россиянин одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 2 часа 40 минут.

Таким образом, в следующем раунде Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США.