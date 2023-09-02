Мирра Андреева: ничем не отличаюсь от обычного подростка
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«В жизни и на тренировках я обычный 16-летний подросток. В свободное от тенниса время люблю читать.
Из типичной подростковой жизни — это то, что мама может поругать, если оставила посуду на столе или разбросала одежду. Ничем не отличаюсь от обычного подростка!» — приводит слова Андреевой «Теннисология».
Андреева занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open.