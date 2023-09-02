Мирра Андреева: ничем не отличаюсь от обычного подростка

Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, удаётся ли ей жить жизнью подростка.

«В жизни и на тренировках я обычный 16-летний подросток. В свободное от тенниса время люблю читать.

Из типичной подростковой жизни — это то, что мама может поругать, если оставила посуду на столе или разбросала одежду. Ничем не отличаюсь от обычного подростка!» — приводит слова Андреевой «Теннисология».

Андреева занимает 63-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open.