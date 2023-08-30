Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open 2023

Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.

16-летняя теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение от американки Кори Гауфф в двух сетах со счётом 3:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Следующей соперницей Гауфф станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Даниэль Коллинз (США).

Призовой фонд турнира составляет $65 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев оформил выход во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.