Узнать больше

Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open 2023

Короткая ссылка
Россиянка Мирра Андреева не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису.
Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open 2023
  • Gettyimages.ru

16-летняя теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение от американки Кори Гауфф в двух сетах со счётом 3:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Следующей соперницей Гауфф станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Даниэль Коллинз (США).

Призовой фонд турнира составляет $65 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев оформил выход во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить