Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open 2023
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16-летняя теннисистка из России в матче второго круга потерпела поражение от американки Кори Гауфф в двух сетах со счётом 3:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 17 минут.
Следующей соперницей Гауфф станет победительница матча Элисе Мертенс (Бельгия) — Даниэль Коллинз (США).
Призовой фонд турнира составляет $65 млн.
Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев оформил выход во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.