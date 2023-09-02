Фактор подачи: Карацев совершил 15 двойных ошибок и уступил Шелтону в третьем круге US Open

Аслан Карацев уступил Бену Шелтону в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису. В первых двух сетах соперники оформили по брейку и обменялись победами. А в третьем и четвёртом россиянин смог взять лишь два гейма. Мало того, что он не сумел справиться с мощной подачей американца, так ещё и сам совершил 15 двойных ошибок. Также в паре с Дарьей Сэвилл закончила свой путь на турнире Ирина Хромачёва. А вот Элина Аванесян и Камилла Рахимова досрочно отправили отдыхать сеяных Людмилу Кичёнок и Елену Остапенко.

Нынешний розыгрыш US Open получается не самым удачным для большинства мужчин из России, поскольку борьбу в первом / втором кругах завершили сразу четверо из них: Александр Шевченко, Карен Хачанов, Павел Котов и Роман Сафиуллин. А компанию лидерам Андрею Рублёву и Даниилу Медведеву составил только Аслан Карацев.

Выступление уроженца Владикавказа стало приятной неожиданностью, ведь он в последнее время не радовал результатами, а сенсационный выход в полуфинал Australian Open-2021 остался в далёком прошлом. Но в США он вернул стабильность и уверенность в себе.

В стартовом матче отечественный теннисист не оставил шансов в трёх сетах сильному чеху Иржи Легечке, занимающему 29-е место в рейтинге ATP. Далее в четырёх партиях сломил сопротивление другого крепкого середняка Роберто Карбальеса-Баэны, который до того сенсационно выбил из борьбы четвёртую ракетку планеты Хольгера Руне.

Далее спортсмена ждал куда менее опасный оппонент в лице Бена Шелтона. Американец шокировал болельщиков в январе, попав в восьмёрку сильнейших Australian Open, но после не радовал частыми победами. На родине же он пробился далеко только благодаря отказу Доминика Тима продолжать борьбу. Таким образом, Карацев имел отличную возможность впервые в карьере пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

К сожалению, быстро стало очевидно: справиться с Шелтоном будет не так просто. В этот вечер он продемонстрировал наличие потрясающей подачи, которой не мог похвастать даже обладающий мощным ударом россиянин. Собственно, в первых двух геймах соперники обменялись победами под ноль.

Однако следующий оказался судьбоносным. Оппоненты вели упорную борьбу, но Аслан в наиболее ответственный момент допустил невынужденные ошибки. Для начала он слева пробил в сетку и позволил представителю США заработать дебютный брейк-пойнт. А далее дал реализовать его в затяжном розыгрыше на задней линии из 15-20 попаданий. Дрогнул именно уроженец Владикавказа.

Теперь уже необходимо было брать подачу визави, но это оказалось почти нереально. У Карацева совершенно не получалось цепляться на приёме, где он умудрился за всю партию взять всего одно очко. Пожалуй, сложно вспомнить столь неудачные отрезки в его исполнении. Шелтон выиграл 100% очков после попадания первой подачей и оформил семь эйсов.

Зато следующий сет вселил в сердца отечественных болельщиков надежду. Во-первых, сам американец перестал действовать столь идеально. Если прежде он совсем не допускал ошибок, то теперь принялся давать шансы оппоненту. Эйсов оказалось в итоге даже больше (восемь), но это объясняется и более затяжными розыгрышами. Вместе с тем Бен совершил две двойные помарки и набрал всего 75% очков после первой подачи, даже меньше, чем оппонент (82%).

Во-вторых, сам Аслан заиграл намного раскованней и уверенней и завладел инициативой. А главное, ему, наконец, удалось взять гейм на приёме при счёте 2:1 в свою пользу. Причём в решающий миг он сперва здорово пробил с правой под боковую линию, а потом великолепно принял.

Все попытки американца вернуться в борьбу успеха не возымели. Карацев демонстрировал великолепный характер и несколько раз вытаскивал тяжелейшие розыгрыши. Например, в пятом гейме соперник дважды зарабатывал брейк, но россиянин спасался. Ситуация повторилась и в седьмом, когда уроженец Владикавказа позволил сопернику вырваться вперёд, однако потом дожал его. Как итог — 6:3.

Также по теме Один за всех: Карацев пробился в третий круг US Open, Сафиуллин и Андреева вылетели Аслан Карацев в четырёх сетах победил испанца Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг US Open. Россиянин в матче сам создавал...

Казалось, всё находится в руках отечественного атлета, и ему по силам склонить чашу весов на свою сторону. Не предвещало беды и начало третьей партии. В стартовом гейме на приёме Аслан набрал 30 очков, а в следующем вовсе довёл дело до баланса. Совсем немного ему не хватило, чтобы взять чужую подачу. Если бы это удалось, противостояние могло пойти по совершенно иному сценарию. Увы, Шелтон вновь выбрался благодаря эйсам.

А вот россиянин дрогнул, когда этого никто не ждал — при счёте 2:2. Сначала он с задней линии пробил в сетку, а следом допустил очередную двойную. Соперник просто не имел права не воспользоваться такой возможностью. В свою очередь, уроженец Владикавказа после случившегося собраться уже не смог, хотя ситуация не выглядела безнадёжной.

Но и Бен больше не собирался дарить шансы. Он выбивал эйс за эйсом и умудрился выиграть четыре гейма подряд. Соперник не смог собраться даже, когда в последний раз подавал. Американец умудрился и здесь воспользоваться многочисленными помарками и сделать ещё один брейк. Карацев же записал себе в пассив восемь невынужденных ошибок — в два раза больше, чем у оппонента. Это и послужило решающим фактором.

Заключительный сет вовсе превратился в формальность. Аслан пытался бороться, но уже не верил в собственную победу и опустил руки. В результате всё завершилось обидной «баранкой», хотя россиянин вполне мог размочить счёт. Но вряд ли это сильно обрадовало бы его, поскольку уроженец Владикавказа упустил возможность впервые в карьере пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

К сожалению, атлет так и не сумел найти противоядие от невероятной подачи оппонента, который выполнил 26 эйсов против всего двух у россиянина. Сам же он запомнился только огромным количеством двойных — 15.

Помимо него больше никто из соотечественников в отчётный игровой день в одиночном разряде на корт не выходил. Зато в парах у женщин состоялось сразу два росийско-украинских противостояния. Ирина Хромачёва в дуэте с представительницей Австралии Дарьей Савилл ничего не смогла поделать с Мартой Костюк и Еленой-Габриэлой Русой, уступив в обоих сетах с одинаковым счётом 2:6.

Куда больший интерес вызывала встреча полностью отечественной пары Элина Аванесян / Камилла Рахимова и десятых сеяных Людмилы Киченок / Елены Остапенко. Для Аванесян данный матч стал ещё и хорошей возможностью поквитаться перед латышкой за поражение во втором круге женского турнира.

В итоге сделать это удалось, хотя и не без труда. Начало матча, казалось, не оставляло шансов соперницам. Элина и Камилла легко повели 4:0. Но затем визави удалось сделать брейк и возродить интригу. Во второй партии девушки ни разу не взяли чужую подачу, и в итоге всё решилось на тай-брейке, где россиянки оказались сильнее. При этом они имели отличную возможность закончить всё раньше, но не реализовали четыре брейк-пойнта при счёте 3:3.

Анастасия Потапова вместе с Бетани Маттек-Сэндс получили не менее опасных оппоненток в лице шестикратной победительницы Турниров Большого шлема в паре Се Шувэй и Синьюй Ван, с которой они вместе выиграли «Ролан Гаррос» в 2023-м. В итоге американка и россиянка сумели дать фавориткам бой, но обидно уступили — 6:3, 6:7, 5:7.

Причём первую партию они сумели выиграть благодаря брейку в шестом гейме. Начало второй азиатки вовсе провалили. Они дважды отдали соперницам свою подачу и уступали 0:3. Но вместо того, чтобы дожать их, Потапова и Маттек-Сэндс сами принялись допускать ошибку за ошибкой. В результате всё закончилось тай-брейком, где Шувэй и Ван оказались сильнее. В заключительной партии также продолжались качели на приёме, но в решающий момент восьмые сеяные собрались и поставили точку.