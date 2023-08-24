Узнать больше

Медведев, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников на US Open

Короткая ссылка
Состоялась жеребьёвка мужского US Open 2023.
Медведев, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников на US Open
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Россиянин Даниил Медведев встретится с Аттилой Балажем из Венгрии, Андрей Рублёв — с Эмилем Руусувуори (Финляндия), Карен Хачанов — с Майклом Ммо (США), Аслан Карацев — с Иржи Легечкой (Чехия).

Соперником Романа Сафиуллина станет Марко Чеккинато (Италия), Александра Шевченко — Кэмерон Норри (Великобритания), Павла Котова — Ринки Хидзиката (Австралия).

Турнир пройдёт с 28 августа по 9 сентября.

Ранее российские теннисистки узнали первых соперниц на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить