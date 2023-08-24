Медведев, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников на US Open
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Россиянин Даниил Медведев встретится с Аттилой Балажем из Венгрии, Андрей Рублёв — с Эмилем Руусувуори (Финляндия), Карен Хачанов — с Майклом Ммо (США), Аслан Карацев — с Иржи Легечкой (Чехия).
Соперником Романа Сафиуллина станет Марко Чеккинато (Италия), Александра Шевченко — Кэмерон Норри (Великобритания), Павла Котова — Ринки Хидзиката (Австралия).
Турнир пройдёт с 28 августа по 9 сентября.
Ранее российские теннисистки узнали первых соперниц на US Open.