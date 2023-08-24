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Российские теннисистки узнали первых соперниц на US Open

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Состоялась жеребьёвка женского US Open 2023.
Российские теннисистки узнали первых соперниц на US Open
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Россиянка Элина Аванесян сыграет с Ализе Корне из Франции. Вероника Кудерметова встретится с Бернардой Перой из США, Мирра Андреева — с победительницей квалификации, Анна Калинская — с Катержиной Синяковой из Чехии, Камила Рахимова — с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Соперницей Анастасии Потаповой станет Клара Таусон (Дания), Екатерины Александровой — Лейла Фернандес (Канада), Людмилы Самсоновой — Клэр Лю (США), Анастасии Павлюченковой — победительница квалификации, Дарьи Касаткиной — Алисия Паркс (США), Анны Блинковой — Джоди Бёррэдж (Великобритания).

Турнир пройдёт с 28 августа по 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Эрика Андреева вышла в финал квалификации US Open.

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