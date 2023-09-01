Не без проблем в третий круг: Медведев ругался со зрителями, Рублёв испытывал себя, Касаткина выживала на US Open

Даниил Медведев и Андрей Рублёв вышли в третий круг одиночного разряда Открытого чемпионата США по теннису. Третья ракетка мира не сумел реализовать два матчбола в третьем сете матча с Кристофером О'Коннеллом, но всё же дожал его в четвёртом, попутно делая замечания зрителям, а Андрей Рублёв не без проблем справился с Гаэлем Монфисом. Дарья Касаткина проиграла первый сет, а в третьем совершила 25 невынужденных и шесть двойных ошибок, но всё же прошла Софью Кенин, а Людмила Самсонова и Екатерина Александрова взяли верх над Тамарой Корпач и Лесей Цуренко соответственно. В свою очередь, Анастасия Павлюченкова вела по ходу встречи, но сбавила обороты и уступила Элине Свитолиной.

Проверки для Медведева и Рублёва

На старте Открытого чемпионата США двое сильнейших российских теннисистов не испытали серьёзных проблем и легко пробились во второй раунд. И это было объяснимо, ведь противостояли им спортсмены заведомо более низкого уровня, один из которых даже не значился в рейтинге ATP, а второй попал в основную сетку благодаря травме коллеги. Но на этот раз Даниилу Медведеву и Андрею Рублёву грозили куда более непростые испытания. И пусть оба справились с ними, без трудностей не обошлось.

Хотя после двух первых сетов могло сложиться впечатление, что триумфатор US Open — 2021 камня на камне не оставит от Кристофера О'Коннелла. За этот отрезок россиянин отдал визави всего четыре гейма и был буквально неудержим на своей подаче. На первом мяче он выиграл суммарно 22 розыгрыша из 24, в то время как австралиец не добрался до отметки 50%. Мешали частые промахи, которых к этому моменту у него набралось аж 21, — у Даниила было более чем на треть меньше.

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И когда Медведев повёл с брейком в третьей партии, судьба путёвки в третий круг казалась решённой. Но О'Коннелл крайне своевременно запросил медицинский тайм-аут, пожаловавшись на проблемы с дыханием, после чего будто бы обрёл второе. Сначала забрал тяжелейший гейм на своей подаче, а потом преуспел и на приёме, позволив оппоненту взять лишь одно очко. А уже на тай-брейке отыграл два матчбола и размочил счёт. К слову, произошло это не без помощи Даниила. Ведь в концовке он допустил две двойные ошибки, а ещё два раза дрогнул при исполнении удара с бэкхенда.

После этого Медведев вышел из себя. Сразу по окончании партии он вызвал на корт врача и потребовал дать ему те же лекарства, что и О'Коннеллу. Когда у него спросили, испытывает ли он сложности с дыханием, он ответил отрицательно, но отметил желание быть с ним в равных условиях. А в качестве причины обращения за помощью указал проигрыш сета. На этом третья ракетка мира не остановился и чуть позднее схлестнулся с двумя активными болельщицами, донимавшими его криками. В довольно жёсткой форме он заставил их замолчать, а судью на вышке — попросить зрителей вести себя потише.

В более камерной обстановке Медведев вновь заиграл как надо. Количество невынужденных сократилось с 18 до 10, не помешали ему и три двойные ошибки на подаче. На этот раз россиянин не отдал ни одну из них, зато дважды преуспел на чужой и добился успеха — 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Правда, провёл он на корте три часа. Теперь за выход в четвёртый раунд Даниил поборется с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Для сравнения, Рублёву для победы потребовалось почти на 40 минут меньше, хотя он также дал слабину в третьей партии и позволил Гаэлю Монфису избежать поражения всухую. Хотя после двух первых попахивало разгромом. Француз лишь отдалённо напоминал самого себя образца лучших лет, что было объяснимо: в этот день он отпраздновал своё 37-летие и уже давно не входил в элиту мирового тенниса. К этому соревнованию он подходил в статусе 162-й ракетки мира, а за последние четыре сезона лишь дважды преодолевал барьер третьего круга на турнирах Большого шлема. И оба раза на Australian Open.

Монфису явно не хватало присущей ему прыти. Ногами он недорабатывал и часто не доходил до мяча, что и приводило к большому числу ошибок (27 только за первые две партии). Да и подавал скверно — менее 50% попадания первым мячом при 11 двойных. В итоге сразу четыре брейка — вдвое больше, чем у Рублёва.

Однако без боя француз всё же не сдался. В третьем сете он смотрелся гораздо увереннее, отыграл единственный брейк-пойнт, а в нужный момент преуспел на приёме. Но, как оказалось впоследствии, то было лебединой песней Монфиса на US Open. В четвёртом сете он откровенно посыпался: дважды отдал подачу и чудом избежал «баранки», отыграв аж три матчбола в шестом гейме. Но с четвёртой попытки Рублёв всё же довершил начатое и прошёл дальше — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. Теперь его ждёт ещё один представитель трёхцветных — Артур Риндеркнеш.

Возвращение Касаткиной и успех Александровой

Почин коллег поддержала и лидер рейтинга WTA среди россиянок. Но если Медведев и Рублёв немного расслабились уже по ходу встречи, то Дарья Касаткина вновь медленно вкатилась в неё. В первом круге она со счётом 2:6 отдала стартовый сет Алисии Паркс, а на этот раз лишь два гейма взяла у другой американки — Софьи Кенин. Хотя горела 0:5 и была в шаге от разгрома. Виной тому стала ужасная игра на своей подаче, где она преуспела лишь в 9 из 24 розыгрышей, а также 11 невынужденных ошибок — у визави таких набралось лишь две.

Окончательно пробудилась Касаткина лишь после того, как Кенин повела с брейком во второй партии. Раскрепостившись, она заиграла значительно увереннее, пусть число промахов и осталось прежним. Зато процент попадания первым мячом вырос до невероятных 80%, а в атаке она стала всё чаще заставать американку врасплох. И впоследствии не только восстановила паритет, но и сделала рывок в десятом гейме.

И хотя в конце концов Касаткина добилась победы, похвалить её за действия в третьем отрезке вряд ли возможно. Внезапно обе теннисистки забыли, как направлять мяч в корт, и на двоих выдали 51 невынужденную (25:26), к которым Дарья добавила ещё и шесть двойных. Аттракцион невиданной щедрости мог завершиться как в пользу одной, так и другой спортсменки, но в ключевой момент нервы у россиянки оказались чуть крепче — 2:6, 6:4, 6:4. Теперь ей предстоит дуэль с Гретье Миннен, пробившейся на чемпионат через квалификацию, а на старте оставившей не у дел саму Винус Уильямс.

Гораздо меньше сил и нервов потратили Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Под напором первой не выдержала Тамара Корпач, так и не сумевшая приспособиться к подаче соперницы. На приёме немка довольствовалась лишь 16 очками из 54 возможных и одним брейком, в то время как у россиянки таких набралось втрое больше — 6:3, 6:3.

Соотечественница же ещё в более доминирующей манере расправилась с Лесей Цуренко, которой до этого уступила четыре раза подряд. Украинка дрогнула под давлением и собрала коллекцию из восьми двойных и 30 невынужденных, забрав лишь четверть геймов на подаче (два из восьми). Два брейка ситуацию не изменили — 6:3, 6:1 в пользу Александровой.

Теперь россиянок ждут сражения с сеяными теннисистками: Самсонова померится силами с 15-м номером турнира Мэдисон Кис, а Александрова — с представительницей топ-10 Маркетой Вондроушовой. И в этом случае она также не может похвастаться положительным балансом личных встреч — 1-3.

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В отличие от Екатерины, с оппоненткой с Украины не смогла справиться Анастасия Павлюченкова: почти в трёхчасовом противостоянии она оказалась слабее Элины Свитолиной. Россиянка вела, но упустила инициативу и в решающих эпизодах была чуть слабее. Хотя и боролась до последнего. В концовке второй партии россиянка отыграла сразу три сет-бола, а в третьей дважды не позволила оппонентке подать на матч. Но дотянуть до тай-брейка всё же не сумела — 7:5, 4:6, 4:6. А уже спустя несколько часов вместе с Анной Калинской была бита американо-бразильским дуэтом Дженнифер Брэйди — Луиза Стефани.

В целом за этот день представительство России в парных разрядах заметно сократилось. На старте первенства оступились Яна Сизикова и Кимберли Циммерманн, ракетки зачехлили Аслан Карацев с Сакетом Минени, а Вера Звонарёва и Андреас Мис не смогли преодолеть барьер первого круга в миксте. Правда, ветеран женского тенниса всё же реабилитировалась и вместе с Лаурой Зигемунд сокрушила Кэролайн Доулхайд и Айшу Мухаммад.

Также дальше прошли Александра Панова с Кристиной Бушкэ, Ирина Хромачёва с Дарьей Савилл (ранее Гаврилова) и два чисто российских дуэта. Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не оставили шансов Ясмине Паолине и Сиюй Ван, а Элина Аванесян и Камилла Рахимова в напряжённой борьбе превзошли Клару Бюрель и Диан Парри.