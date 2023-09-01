Свитолина призналась, что старалась действовать агрессивнее в матче с Павлюченковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open).

«Я старалась действовать агрессивнее. Мне нужно бить немного сильнее, чтобы немного меньше бегать, потому что я уже немолода. Однако я доверяю своему физическому состоянию и очень рада, что снова играю», — приводит слова Свитолиной сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теннисистка поблагодарила зрителей за поддержку в прошедшей встрече.

«Именно ради таких игр я тренировалась. Играть перед вами — это действительно нечто особенное», — сказала она.

Игра продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

В следующем раунде 28-летняя украинка сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова победила украинку Лесю Цуренко и вышла в третий круг US Open.