Медведев — о победе над О'Коннеллом: мне кажется игра была отличной

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче второго круга Открытого чемпионата США.

«Тяжёлая игра. Не знаю почему, но в один момент он начал играть лучше. (Улыбается.) Ты можешь потерять концентрацию, и игра станет ещё более сложной. В общем, мне показалось, что игра была отличной, честно», — сказал россиянин после матча.

Россиянин обыграл О'Коннелла со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут.

В следующем круге Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 финала US Open.