Американские горки: Медведев и Рублёв без проблем вышли во второй круг US Open, Хачанов проиграл на старте

Даниил Медведев одержал самую крупную победу на турнирах Большого шлема и пробился во второй круг Открытого чемпионата США, а Андрей Рублёв одолел Артура Казо, вышедшего на замену Эмилю Руусувуори. Вернувшийся после травмы Карен Хачанов уступил Майклу Ммо, а Александр Шевченко не смог ничего противопоставить Кэмерону Норри. В женской сетке преодолеть барьер второго круга не сумели Вера Звонарёва, Анастасия Потапова и Анна Блинкова, в то время как Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова пусть и не без труда, но сломили сопротивление своих соперниц.

Лёгкая прогулка Медведева и испытание для Рублёва

Для Даниила Медведева Открытый чемпионат США можно назвать особенным турниром. Именно в Нью-Йорке он впервые добрался до финала мейджора, а впоследствии и завоевал пока единственный титул в карьере на ТБШ. В 2021-м он расправился с Новаком Джоковичем и не позволил тому взять Большой шлем. Но с того момента прошло много времени. В прошлом году россиянин оступился уже на стадии четвёртого круга и продемонстрировал худший результат на US Open за четыре года.

И в преддверии нынешнего первенства нельзя было сказать, что Медведев находится в идеальной форме. Да, на Уимблдоне он дошёл до полуфинала, но после этого дважды не смог пробиться в четвёрку сильнейших на «Мастерсах» — сначала в Торонто, а потом и в Цинциннати, где уступил Алексу де Минору и Александру Звереву соответственно. Однако его соперник по первому кругу американского турнира явно был с ними не на одном уровне. До настоящего момента Аттила Балаж лишь раз в своей карьере проходил дальше стартового раунда на ТБШ — на «Ролан Гаррос» 2020 года разобрался с Ясутакой Утиямой, но уже спустя пару дней без шансов проиграл Роберто Баутисте-Агуту.

На этот же раз ему удалось взять лишь два гейма — меньше, чем кому-либо из предыдущих оппонентов Медведева на Шлемах. В двух первых партиях венгр чудом избежал «баранки», но уже в третьем всё же получил её. И это несмотря на 71% попадания первым мячом. Россиянин был гораздо сильнее и почти в четыре раза превзошёл соперника по числу активно выигранных мячей (41:12), а в середине второго сета предпринял такой спурт, к которому не значащийся в рейтинге ATP спортсмен не был готов — 6:1, 6:1, 6:0.

Но если для Медведева более серьёзные испытания начнутся со второго раунда, где ему предстоит помериться силами с 69-й ракеткой мира Кристофером О'Коннеллом, то Андрею Рублёву пришлось попотеть уже в первом. Изначально он должен был играть с Эмилем Руусувуори, но тот снялся ещё до начала соревнований и тем самым оставил организатором возможность найти себе замену. Ей стал молодой Артур Казо, до этого дня лишь дважды попадавший в основную сетку мейджоров.

Однако сдаваться без боя он не собирался. В двух первых партиях француз на равных бился с более мастеровитым и мощным оппонентом, а во втором и вовсе дотянул до тай-брейка, отыграв два сетбола на приёме. И в укороченном гейме смотрелся очень неплохо. Казо вёл 5:4, но сначала отдал два очка на чужой подаче, а потом ещё одно — на своей.

Возможно, это и надломило 21-летнего теннисиста. А может, у него просто закончились силы. Но после этого фиаско Казо буквально развалился. В третьем сете он попадал первым мячом в 36% случаев — не воспользоваться этим опытный Рублёв попросту не мог. В итоге Артур хоть и избежал тотального разгрома, но впечатление от своего выступления смазал. Андрей сломил сопротивление соперника и прошёл во второй круг — 6:4, 7:6 (7:4), 6:1.

Вылет Хачанова и Шевченко

В отличие от соотечественников, уже после первого матча ракетки зачехлили сразу двое российских теннисистов. И если на Александра Шевченко в дуэли с Кэмероном Норри мало кто ставил, то Карен Хачанов подходил к противостоянию с Майклом Ммо в статусе явного фаворита. В прошлом году он впервые в карьере добрался до полуфинала US Open, а в нынешнем проходил минимум до 1/4 на турнирах Большого шлема. Исключением стал Уимблдон, но его спортсмен пропустил из-за травмы — стрессового и частичного переломов в крестцовом отделе позвоночника.

Почти трёхмесячная пауза не могла не сказаться даже на таком атлете, как Хачанов. В сражении с Ммо тот не был похож сам на себя: допустил семь двойных и 46 невынужденных ошибок, а также очень опрометчиво шёл к сетке. Оказать настоящее сопротивление американцу он сумел лишь во второй партии, где уступил с минимальной разницей в счёте, но в двух оставшихся довольствовался лишь двумя выигранными геймами — 2:6, 4:6, 2:6.

Шевченко также был бит в трёх сетах, но взял ещё на один гейм меньше. Норри был острее, практически не дарил противнику очки и ни разу не отдал подачу. Правда, шансов зацепиться на ней было немного. Свой единственный брейк-пойнт россиянин заработал в начале третьего сета, но воспользоваться им не сумел — 3:6, 2:6, 2:6.

Триумф Александровой и Самсоновой

В женской сетке дорогу в следующий раунд проторили сразу четыре россиянки. Одной из первых стала Екатерина Александрова, вырвавшаяся вперёд в очном противостоянии с Лейлой Фернандес. До настоящего момента их пути пересекались дважды, и если в январе 2022-го сильнее была канадка, то уже в октябре российская теннисистка взяла реванш.

Этот матч выдался наиболее напряжённым и впервые продлился все три партии. Первая осталась за преуспевшей на тай-брейке Александровой, но уже во второй сильнее была Фернандес. Подвели колоссальные проблемы на второй подаче, где в пользу уроженки Челябинска завершилось лишь четыре из 13 розыгрышей. Непросто складывалась для неё и решающая, где она дважды уступала свою подачу и была в паре шагов от поражения. Но чудесным образом собралась, взяла три гейма подряд и повторила свой лучший результат на нью-йоркских кортах. Однако превзойти его будет крайне непросто, ведь теперь её ждёт Леся Цуренко, которой она проиграла четыре раза подряд.

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С другой североамериканкой расправилась Людмила Самсонова. В стартовом сете Клэр Лю демонстрировала феноменальную стабильность — 68% попадания первым мячом и лишь шесть невынужденных ошибок против 18 у соперницы, благодаря чему дотерпела до тай-брейка. И хотя во втором она не сбавила обороты, составить конкуренцию уже не смогла. Россиянка взвинтила темп и принялась штамповать активно выигранные мячи, да ещё и не позволяла представительнице США ничего сделать на приёме. В итоге за весь матч та заработала лишь один брейк-пойнт, так и оставшийся нереализованным, — 7:6 (7:3), 6:3.

Ещё одну американку сокрушила Дарья Касаткина, причём для победы над Алисией Паркс потребовалось потратить значительно больше времени и сил. С ходу включиться ей не удалось, поэтому первая партия осталась за хозяйкой кортов — да и на что можно было рассчитывать, имея соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам 1:11. Однако россиянка смогла взять себя в руки. До определённого момента её ещё штормило (семь допущенных брейк-пойнтов во втором сете тому подтверждение), но со временем она захватила инициативу и не отпустила её вплоть до окончания матча — 2:6, 6:4, 6:2.

Без приключений не обошлась и Анастасия Павлюченкова. После первого сета казалось, что она легко пройдёт Фиону Кроули, но две упущенные подачи во втором серьёзно осложнили ей жизнь. Полуфиналистка прошедшего «Ролан Гаррос» дважды уступала с разницей в два гейма, но всё же отыгралась и дожала 729-ю ракетку мира. Но теперь ей предстоит помериться силами с Элиной Свитолиной, посеянной в Нью-Йорке под 26-м номером.

Поражения Звонарёвой и Потаповой

Составить компанию соотечественницам не смогла Вера Звонарёва. Ветеран российского тенниса пробилась в основную сетку через квалификацию, но споткнулась на лаки-лузере в лице Янины Викмайер. Обе рисковали и были крайне нестабильны, но если у бельгийки соотношение активно выигранных мячей к невынужденным ошибкам составляло 20:32, то у россиянки — 9:39. И в этом случае надеяться на успех было практически невозможно — 4:6, 4:6.

Завершила своё выступление и Анастасия Потапова, в сердцах сломавшая ракетку после заключительного розыгрыша матча с Кларой Таусон. Правда, винить инвентарь в 57 допущенных промахах вряд ли стоило. Да, обе соперницы много мазали и позволяли друг другу чересчур вольготно чувствовать себя на приёме (обе реализовали по восемь брейк-пойнтов), но в ключевой момент датчанка была чуть спокойнее. Россиянке же приходилось бороться не только с ней, но и с трибунами, встречавшими оглушительными криками почти каждый её удар. В этой атмосфере она продержалась почти два с половиной часа, но в конце концов всё же дрогнула — 6:7 (4:7), 6:3, 3:6.

Сенсационно уступила и Анна Блинкова. 38-я ракетка мира не смогла справиться с занимающей 98-ю позицию в рейтинге Джоди Бёррэдж — 3:6, 4:6. У россиянки сразу не пошла подача и по ходу встречи процент не переваливал за 50%. Компенсировать это она не смогла ни мощной атакой (21 активно выигранный мяч), ни удачными действиями у сетки. Британка действовала увереннее, не позволила оппонентке и задуматься о брейке и проследовала дальше.