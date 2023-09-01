Медведев назвал тупыми двух болельщиц во время матча на US Open
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- © Frank Franklin II
В начале третьего сета две болельщицы, поддерживающие австралийского теннисиста, после команды судьи зрителям быть тише, продолжили кричать перед подачей россиянина.
«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — спросил у девушек Медведев.
После этого судья вновь попросил зрителей соблюдать тишину во время игры.
Встреча продолжалась 3 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу российского теннисиста.
В третьем круге Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
Ранее Медведев назвал отличной игру с О'Коннеллом на US Open.