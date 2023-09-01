Медведев назвал тупыми двух болельщиц во время матча на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поругался со зрителями во время матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

В начале третьего сета две болельщицы, поддерживающие австралийского теннисиста, после команды судьи зрителям быть тише, продолжили кричать перед подачей россиянина.

«Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?» — спросил у девушек Медведев.

После этого судья вновь попросил зрителей соблюдать тишину во время игры.

Встреча продолжалась 3 часа 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу российского теннисиста.

В третьем круге Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Ранее Медведев назвал отличной игру с О'Коннеллом на US Open.