Медведев признался, что хочет спать после победы над Баэсом

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в четвёртый круг Открытого чемпионата США.

«Тяжело. Просто хочу лечь спать. Комбинация везения и хорошей игры помогли мне сравнять счёт в третьем сете. И я рад, что не пришлось играть четвёртый», — сказал он после игры.

В матче третьего круга россиянин одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 2 часа 40 минут.

Таким образом, в следующем раунде Медведев сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Ранее сообщалось, что Медведев оценил поведение болельщика в ходе матча третьего круга US Open с Баэсом.