Медведев потерял шансы стать второй ракеткой мира после US Open
Это произошло после того, как испанский теннисист Карлос Алькарас, возглавляющий рейтинг ATP, обыграл итальянца Маттео Арнальди и вышел в четвертьфинал US Open.
После победы 20-летнего испанца, который потеряет лидерство в рейтинге по итогам американского мэйджора, Медведев даже в случае завоевания титула не станет второй ракеткой мира.
В четвёртом круге 27-летний россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
Ранее Медведев оценил поведение болельщика на US Open.