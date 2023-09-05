Медведев потерял шансы стать второй ракеткой мира после US Open

Российский теннисист Даниил Медведев потерял возможность подняться на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года.

Это произошло после того, как испанский теннисист Карлос Алькарас, возглавляющий рейтинг ATP, обыграл итальянца Маттео Арнальди и вышел в четвертьфинал US Open.

После победы 20-летнего испанца, который потеряет лидерство в рейтинге по итогам американского мэйджора, Медведев даже в случае завоевания титула не станет второй ракеткой мира.

В четвёртом круге 27-летний россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Ранее Медведев оценил поведение болельщика на US Open.