Узнать больше

Медведев потерял шансы стать второй ракеткой мира после US Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев потерял возможность подняться на вторую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года.

Это произошло после того, как испанский теннисист Карлос Алькарас, возглавляющий рейтинг ATP, обыграл итальянца Маттео Арнальди и вышел в четвертьфинал US Open.

После победы 20-летнего испанца, который потеряет лидерство в рейтинге по итогам американского мэйджора, Медведев даже в случае завоевания титула не станет второй ракеткой мира.

В четвёртом круге 27-летний россиянин сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

Ранее Медведев оценил поведение болельщика на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить