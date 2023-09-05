Узнать больше

Рублёв рассказал о дружбе с Медведевым перед четвертьфиналом US Open

Короткая ссылка
Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об отношениях с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Мы знакомы с Даниилом лет с шести. У нас отличные отношения. Мы уже почти как семья, потому что я крёстный отец его дочери», — заявил теннисист на пресс-конференции.

По его словам, Медведев — очень честный, спокойный и скромный человек.

«С Даниилом очень легко общаться. Проводить с ним время всегда весело», — сказал он.

Российские теннисисты встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года.

Ранее сообщалось, что Медведев потерял возможность стать второй ракеткой мира после US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить