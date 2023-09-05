Рублёв рассказал о дружбе с Медведевым перед четвертьфиналом US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об отношениях с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Мы знакомы с Даниилом лет с шести. У нас отличные отношения. Мы уже почти как семья, потому что я крёстный отец его дочери», — заявил теннисист на пресс-конференции.

По его словам, Медведев — очень честный, спокойный и скромный человек.

«С Даниилом очень легко общаться. Проводить с ним время всегда весело», — сказал он.

Российские теннисисты встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) 2023 года.

Ранее сообщалось, что Медведев потерял возможность стать второй ракеткой мира после US Open.