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Тони Надаль: Рафаэль победил бы Медведева, а Дель Потро — Рублёва

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Дядя экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони сравнил уровень нынешних лидеров с лучшими теннисистами прошлых лет.
Тони Надаль: Рафаэль победил бы Медведева, а Дель Потро — Рублёва
  • Gettyimages.ru

«Нынешний Джокович намного слабее того, что был пять или десять лет назад. Без сомнения, Рафаэль превзошёл бы Медведева. Маррей был бы лучше, чем Зверев, а Вавринка был бы выше Рууда. Дель Потро превосходил бы Рублёва», — написал Надаль в своей колонке в El País.

Напомним, что Медведев в четвертьфинале US Open 2023 встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча пройдёт 6 сентября.

В последний раз Надаль выходил на корт в январе, проиграв американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open. После испанец получил травму. Третьего июня стало известно, что Надаль будет восстанавливаться после операции пять месяцев.

Ранее Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах.

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