Тарпищев считает поведение Медведева на корте частью образа

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поведении российского теннисиста Даниила Медведева на корте.

«Это у Медведева образ такой. За этим ничего не стоит. Так и Джон Макинрой так же делал — постоянно со всеми разговаривал. У Дани не расшатанная нервная система — это такой образ», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Медведев одержал победу над австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Россиянин в четвертьфинале US Open 2023 встретится с соотечественником Андреем Рублёвым. Встреча между игроками пройдёт 6 сентября.

Ранее Медведев признался, что смотрит теннис на пиратских сайтах.