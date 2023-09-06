Забыть о дружбе и статистике: сможет ли Рублёв впервые победить Медведева на турнире Большого шлема

Даниил Медведев и Андрей Рублёв в среду сойдутся лицом к лицу в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Теннисисты давно дружат, а недавно сблизились ещё больше — восьмая ракетка мира стал крёстным отцом дочери соотечественника. Однако оба уверены, что это не помешает им продемонстрировать бескомпромиссную борьбу. Фаворитом закономерно считается подопечный Жиля Сервара, взявший верх в пяти очных противостояниях из семи, при этом два из них пришлись на аналогичную стадию турниров Большого шлема.

Турнирный жребий US Open оказался по-своему безжалостен к российским болельщикам, сведя в четвертьфинале одиночного разряда двух сильнейших отечественных теннисистов — Даниила Медведева и Андрея Рублёва, которые ко всему прочему ещё и друзья.

Спортсмены вместе начинали свой путь в большой теннис, выступая на юниорских турнирах, и с тех пор продолжают тепло общаться. Причём, по словам восьмой ракетки мира, они уже почти семья.

«Я ведь крёстный отец его дочери. Мы начали своё общение на почве тенниса, сейчас же нас объединяет нечто большее, чем спорт. Мы знакомы с Даниилом лет с шести. У нас отличные отношения. Он очень честный, спокойный и скромный человек. С ним очень легко общаться и всегда весело», — признался Рублёв на последней пресс-конференции.

Медведев же, общаясь с журналистами, отметил, что ему легко было предложить Андрею участвовать в крестинах.

«Мне не хочется использовать такой ярлык, как «лучший друг», потому что у меня их много — хороших друзей. Но мы очень близки. Он добрый человек, религиозный — важное качество для крёстного отца. Поэтому решение [попросить его стать крёстным дочери] было лёгким», — сказал Даниил.

При этом, по мнению подопечного Жиля Сервара, никакие события во время матча не смогут негативно повлиять на общение теннисистов за его пределами.

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже то, что на корте мы серьёзные соперники… в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и так далее. Здорово, когда с тобой в туре есть такой человек, потому что бывает нелегко. Поездки, поездки, поездки… Здорово иметь такого друга. Больше нечего добавить, но на корте мы оба хотим выиграть. Через два дня [на корте] друзьями мы не будем», — добавил Медведев.

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Если говорить про турнирные расклады, то фаворитом предстоящего матча считается Медведев. И дело не только в том, что он находится выше в рейтинге и уже отобрался на итоговый турнир ATP, вслед за Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом. У Рублёва, как и у многих других теннисистов, есть неудобные соперники, и соотечественник — один из них. Теннисисты встречались друг с другом на взрослом уровне уже девять раз, и семь противостояний остались за Даниилом.

Причём четырежды друзья сходились на стадии четвертьфинала, в том числе на US Open в 2020-м и на Australian Open в 2021-м, и во всех матчах третья ракетка мира оказывалась сильнее. Нарушить традицию Андрею удалось только на «Мастерсе» в Цинциннати, а спустя год он удивил соотечественника и на итоговом турнире ATP в Турине.

По мнению заслуженного тренера России Виктора Янчука, чуть больше шансов на победу у Даниила ещё и потому, что в США он прибавил в классе игры и легко справился со всеми своими противниками: десять из 14 партий на турнире он закончил со счётом 6:2 в свою пользу и крупнее. Для сравнения: у Рублёва лишь три таких сета, однако в общей сложности он провёл на корте всего на 41 минуту больше, хотя соперники у него были посильнее.

«Очевидно, ребята только набирают форму, хотя накануне US Open к обоим были вопросы, поскольку их результаты были не столь убедительными. Думаю, что победитель матча сможет побороться за выход в финал, а возможно, и за трофей. Что касается шансов, то у Медведева они несколько выше. Даниил выглядит очень убедительно в Нью-Йорке, действует быстро за счёт короткого замаха и навязывает соперникам высокий темп. Тем не менее оба должны продемонстрировать высокий класс — будет очень интересно понаблюдать, чем всё закончится», — объяснил Янчук в интервью RT.

Есть у Рублёва и ещё один камень преткновения. Россиянин восемь раз добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема, но ещё ни разу не сумел его преодолеть. Только в этом году — на Australian Open и Уимблдоне — его дважды останавливал Новак Джокович. Очередной матч с Медведевым станет в том числе попыткой справиться с этим психологическим барьером.

«Рублёв наверняка планирует сделать ещё один шаг вперёд и разорвать порочный круг. Полагаю, что нас всех ожидает крайне серьёзная битва между ребятами, их шансы равны. Не будем забывать, что Андрей в этом году выиграл «Мастерс» в Монако. Уверена, что он попытается себя правильно настроить на этот матч, хоть Даниил и более мастеровит», — поделилась своими ожиданиями олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина.