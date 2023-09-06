Россиянка Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в полуфинал US Open

Россиянка Вера Звонарёва в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд пробилась в полуфинал US Open.

В матче четвертьфинала дуэт победил белоруску Викторию Азаренко и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 5:7, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.

За выход в финал турнира россиянка и немка поборются с парой Дженнифер Брэйди (США) — Луиза Стефани (Бразилия).

У женщин в парном разряде действующим обладателем титула являются чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2023.