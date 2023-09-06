Узнать больше

Россиянка Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в полуфинал US Open

Короткая ссылка
Россиянка Вера Звонарёва в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд пробилась в полуфинал US Open.
Россиянка Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в полуфинал US Open
  • Gettyimages.ru

В матче четвертьфинала дуэт победил белоруску Викторию Азаренко и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 5:7, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.

За выход в финал турнира россиянка и немка поборются с парой Дженнифер Брэйди (США) — Луиза Стефани (Бразилия).

У женщин в парном разряде действующим обладателем титула являются чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить