Россиянка Звонарёва в паре с немкой Зигемунд вышла в полуфинал US Open
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В матче четвертьфинала дуэт победил белоруску Викторию Азаренко и бразильянку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 5:7, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 12 минут.
За выход в финал турнира россиянка и немка поборются с парой Дженнифер Брэйди (США) — Луиза Стефани (Бразилия).
У женщин в парном разряде действующим обладателем титула являются чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2023.