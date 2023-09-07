Медведев: против Алькараса я должен играть на 11 из 10

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от полуфинального матча Открытого чемпионата США с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я проиграл ему в последние два раза, скажем так, довольно легко. Я из тех, кто считает себя бойцом, поэтому хочу быть лучше и мне нужно быть на 11 из 10, чтобы попытаться победить его», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале испанский теннисист одержал победу над немцем Александром Зверевым со счётом 6:3, 6:2, 6:4. Россиянин же одолел соотечественника Андрея Рублёва — 6:4, 6:3, 6:4.

Ранее сообщалось, что Рублёв обратился к болельщикам после поражения от Медведева на US Open.