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Рублёв обратился к болельщикам после поражения от Медведева на US Open

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Российский теннисист Андрей Рублёв после вылета с Открытого чемпионата США 2023 года обратился к болельщикам.

«Я очень благодарен людям за поддержку. В этих условиях, когда очень жарко и влажно, они всё ещё приходят, поддерживают игроков, поддерживают теннис. Для каждого из нас это потрясающе», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира россиянин уступил соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 48 минут.

В полуфинале турнира российский спортсмен сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Ранее Даниил Медведев заявил, что организаторы плохо подготовились к проведению US Open.

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