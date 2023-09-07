Узнать больше

Медведев не видит смысла в остановке US Open из-за жары

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о тяжёлых погодных условиях на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.
Медведев не видит смысла в остановке US Open из-за жары
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

«У меня нет решения. Потому что не сработает даже вариант переставить матчи на вечер на разные стадионы. Мы видели Синнера со Зверевым, они были ненамного лучше, чем мы с Андреем, потому что в Нью-Йорке даже вечером бывает очень жарко и влажно», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Теннисист считает, что нет смысла останавливать турнир на несколько дней.

«Остановка всё испортит — ТВ, билеты, всё. Не думаю, что такое возможно сделать. У меня нет решения, но всё равно лучше что-то сказать, пока ничего не случилось. Всегда лучше», — заявил он.

В матче 1/4 финала US Open Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва.

Ранее Рублёв обратился к болельщикам после поражения от Медведева на US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить