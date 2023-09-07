Медведев не видит смысла в остановке US Open из-за жары

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о тяжёлых погодных условиях на Открытом чемпионате США (US Open) 2023 года.

«У меня нет решения. Потому что не сработает даже вариант переставить матчи на вечер на разные стадионы. Мы видели Синнера со Зверевым, они были ненамного лучше, чем мы с Андреем, потому что в Нью-Йорке даже вечером бывает очень жарко и влажно», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Теннисист считает, что нет смысла останавливать турнир на несколько дней.

«Остановка всё испортит — ТВ, билеты, всё. Не думаю, что такое возможно сделать. У меня нет решения, но всё равно лучше что-то сказать, пока ничего не случилось. Всегда лучше», — заявил он.

В матче 1/4 финала US Open Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва.

Ранее Рублёв обратился к болельщикам после поражения от Медведева на US Open.