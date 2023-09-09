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Медведев победил Алькараса и вышел в финал US Open

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Даниил Медведев взял верх над Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча на стадионе имени Артура Эша продлилась 3 часа 22 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу Медведева. 

За матч россиянин исполнил девять эйсов, допустил десять двойных ошибок, а соотношение активно выигранных мячей и невынужденных ошибок составило 37:32. 

Благодаря этому, Медведев в пятый раз в карьере пробился в финал турнира Большого шлема и в третий раз сделал это на US Open. За титул он поборется с Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что сербский теннисист в трёх партиях взял верх над американцем Беном Шелтоном.  

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