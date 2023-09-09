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Джокович победил Шелтона и стал первым финалистом US Open 2023

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Серб Новак Джокович оформил выход в финал Открытого чемпионата США по теннису 2023 года.

36-летний балканский теннисист в матче 1/2 финала нанёс поражение хозяину кортов Бену Шелтону в трёх сетах со счётом 6:3, 6:2, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 43 минуты.

Во втором полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас.

Джокович является трёхкратным победителем Открытого чемпионата США и рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде (23). Серб в финале US Open 2021 уступил Медведеву.

Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет $65 млн.

Ранее Роджер Федерер предсказал победу Джоковича на US Open 2023.

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