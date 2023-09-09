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Медведев: говорил, что с Алькарасом нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Потрясающе. Особенно обыграв такого соперника, как Карлос. Я говорил, что нужно играть на 11 из 10, а сыграл на 12 из 10. Чтобы его победить, нужно быть лучше самого себя. И мне это удалось», — сказал Медведев после матча.

Медведев победил Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

За титул он поборется с Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Джокович в трёх партиях взял верх над американцем Беном Шелтоном. 

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