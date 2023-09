Кузнецова: Медведев — более неудобный соперник для Джоковича, нежели Алькарас

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от игры россиян Даниила Медведева и Веры Звонарёвой в финале Открытого чемпионата США — 2023.

«Конечно, фаворитом матча считаю Новака. На нём будет колоссальное давление, но он к нему привык — на то он и первая ракетка мира. Самые лучшие умеют с этим справляться. Даниил абсолютно прав: он здорово сыграл с Алькарасом, но ему потребуется выступить ещё лучше, поскольку он встречается с лучшим теннисистом! Даниил — более неудобный соперник для Новака, нежели Карлос Алькарас: Джокович помнит, как Медведев уже обыгрывал его на US Open. Да, это единственный Большой шлем Даниила на данный момент, но в этом матче шансы у него будут! Разница между спортсменами, конечно, есть. Новак — более универсальный игрок, который здорово играет и на траве, и на грунте. Он очень много времени занимается своим здоровьем — растяжка, йога, пилатес. Мне кажется, Новак — самый профессиональный теннисист за всю историю», — заявила Кузнецова RT.



Также победительница двух турниров Большого шлема очень порадовалась за Веру Звонарёву, вышедшую в финал US Open в парном разряде.



«Я помню, как мы с Верочкой выиграли Australian Open. У нас есть много милых, смешных историй. Это огромное достижение после рождения дочери. Желаю ей только удачи! Нынешний US Open — отличный для наших спортсменов: Арина Соболенко, будем её считать частично нашей, сыграла хорошо; Даниил в финале, Вера играет финальный матч в парном разряде. Очень рада за наших ребят!» — добавила она.

