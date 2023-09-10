Джокович обратился к сербским баскетболистам перед финалом ЧМ-2023

Сербский теннисист Новак Джокович написал обращение к национальной команде по баскетболу перед финальным матчем мундиаля с Германией.

«Парни, хорошего воскресенья, хорошего финала чемпионата мира. Вся Сербия гордится тем, чего вам удалось добиться. Мы — баскетбольная нация и всегда ей были. Поддерживаем вас, я поддерживаю вас», — сказал Джокович.

В финале турнира Сербия встретится с Германией.

Чемпионат мира проходит на территории трёх государств — Индонезии, Японии и Филиппин — и продлится до 10 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open с сербом Новаком Джоковичем.