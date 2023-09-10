Битва за наследие: Медведев встречается с Джоковичем в финале US Open
- Gettyimages.ru
- © Tim Clayton/Corbis
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10 сентября 2023
Вышли теннисисты на корт под аплодисменты болельщиков. Совсем скоро начнётся матч.
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Наконец, олимпийская чемпионка Елена Веснина считает, что на руку россиянину сыграет победа над Алькарасом. По её мнению, данный успех обязан придать дополнительных сил.
«Он показал потрясающий теннис и заслуженно вышел в свой финал, пройдя крайне сложного для него соперника. Нас всех ожидает по-настоящему сильный матч двух потрясающих теннисистов. Наверняка будут и длительные розыгрыши на задней линии, оба спортсмена умеют это делать.
Важную роль в определении победителя тут сыграет психологическое состояние — кто из них лучше справится с нервами и минимизирует количество невынужденных ошибок со своей стороны. Серб, безусловно, фаворит, но многое будет зависеть от самого Дани. Ему необходимо выйти с чётким планом, обнулить всю статистику личных встреч с Новаком и, конечно, вновь превзойти себя на одну или две головы. Предполагаю, зрителей будет ждать противоборство из пяти сетов», — заявила Веснина RT.
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В свою очередь, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев главным секретом успеха Медведева назвал высокий процент попадания первой подачей.
«Самое главное для Дани — успеть восстановиться. Последние два матча принесли большую психологическую нагрузку. Что касается игровых качеств, то оба соперника прекрасно друг друга знают, а значит, всё решат нюансы. Во-первых, Джокович делает ставку на комбинационный теннис: из любой точки корта он может отправить мяч куда угодно. По технико-тактической выучке он сильнейший в мире на данный момент. Дане крайне важно показать высокий процент попадания первой подачей. Именно так он впервые одолел серба. Тогда сам Джокович сказал: «Как я мог выиграть, когда Медведев второй мяч подаёт быстрее первого». Конечно, это условно, но Даниил действительно рисковал», — отметил Тарпищев в интервью RT.
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В России финала ждут с огромным интересом и верят, что Медведеву по силам взять верх. Например, двукратная победительница Australian Open Светлана Кузнецова считает, что Даниил является более неудобным соперником для Джоковича, нежели Алькарас.
«Джокович помнит, как Медведев уже обыгрывал его на US Open. Да, это единственный Большой шлем Даниила на данный момент, но в этом матче шансы у него будут! Разница между спортсменами, конечно, есть. Новак — более универсальный игрок, который здорово действует и на траве, и на грунте. Он много времени занимается своим здоровьем — растяжка, йога, пилатес. Мне кажется, Новак — самый профессиональный теннисист за всю историю», — заявила Кузнецова RT.
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Зато по победам друг над другом в финалах турниров Большого шлема у оппонентов равенство. Причём обе решающие встречи с их участием пришлись на 2021-й. Сначала серб не оставил россиянину шансов на Australian Open — 7:5, 6:2, 6:2. Спустя полгода Даниил взял столь же убедительный реванш как раз в финале US Open — 6:4, 6:4, 6:4. И теперь уже он имеет возможность вновь щёлкнуть по носу Ноле и завоевать второй турнир Большого шлема, сравнявшись с Маратом Сафиным и Евгением Кафельниковым. Правда, у Новака данные показатели находятся на совершенно космическом уровне, ведь он может выиграть 24-й ТБШ в карьере и в четвёртый раз первенствовать на кортах в Нью-Йорке
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Для теннисистов данная очная встреча станет юбилейной — 15-й. Пока ощутимое преимущество на стороне Джоковича, ведь он оказался сильнее в девяти матчах. В активе Медведева пять побед, в том числе в последнем противостоянии. В полуфинале в Дубае россиянин не оставил грозному визави шансов (6:4, 6:4) и в итоге взял турнир.
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В свою очередь, серб последовательно выбил из борьбы Александра Мюллера, Бернабе Сапату-Миральеса, Ласло Джере, Борну Гойо, Тейлора Фритца и Бена Шелтона. Пугает, что всех соперников, помимо Джере, Ноле обыграл в трёх сетах. Он набрал в США потрясающую форму. С другой стороны, по-настоящему сильные оппоненты ему пока не встречались.
- Gettyimages.ru
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Россиянин на пути к финалу обыграл Аттилу Балажа, Кристофера О'Коннелла, Себастьяна Баэса, Алекса де Минора, Андрея Рублёва, а главное — Карлоса Алькараса. Первая ракетка планеты долго оставался для Медведева неудобным соперником, но в США Даниил оказался сильнее в четырёх сетах и взял реванш за поражение в решающем матче в Индиан-Уэллсе.
- Gettyimages.ru
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала Открытого чемпионата США между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем. Встреча начнётся в 23:00 мск.
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