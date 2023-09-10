Битва за наследие: Медведев встречается с Джоковичем в финале US Open

Даниил Медведев и Новак Джокович второй раз за последние три года встречаются в решающем матче Открытого чемпионата США по теннису. В случае триумфа россиянин повторит достижение соотечественников Марата Сафина и Евгения Кафельникова по количеству титулов на турнирах Большого шлема. Серб же может не только отомстить принципиальному сопернику за поражение в 2021-м и поднять над головой престижный трофей в четвёртый раз, но и оторваться от Рафаэля Надаля в списке самых титулованных. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.