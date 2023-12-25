Медведев: я усердно работаю, чтобы провести лучший сезон в 2024 году

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что усердно работает, чтобы провести лучший сезон в карьере.

«У меня есть большая цель на следующий год, и я усердно работаю, чтобы показать высокий уровень сразу после Открытого чемпионата Австралии и провести лучший сезон», — цитирует Медведева Gulf News.

Медведев в сезоне 2023 года девять раз пробивался в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин завоевал пять титулов.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что российские теннисисты продемонстрировали превосходный теннис на выставочном турнире World Tennis League в ОАЭ.