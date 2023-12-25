Чесноков: у россиян была крепкая команда на выставочном турнире в ОАЭ

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что российские теннисисты продемонстрировали превосходный теннис на выставочном турнире World Tennis League в ОАЭ.

«У наших теннисистов была крепкая команда, поэтому они и победили, но соперники тоже были очень серьёзные. Я не думаю, что все участники ехали сюда только за победой, важнее было попробовать себя перед стартом сезона», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, теннисисты из России «завершили год на хорошей ноте».

«Они показали, что находятся в неплохой форме, но главное — правильно подойти к основным турнирам», — заключил Чесноков.

Команда «Орлы» в составе российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Мирры Андреевой и американки Софии Кенин выиграла выставочный турнир World Tennis League. В финале они играли против команды «Коршуны», в составе которой были Арина Соболенко, Паула Бадоса, Стефанос Циципас, Григор Димитров. Встреча завершилась со счётом 29:26.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук высоко оценил победу российских теннисистов на выставочном турнире в Абу-Даби.