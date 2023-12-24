Янчук назвал прекрасной победу российских теннисистов на выставочном турнире

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высоко оценил победу российских теннисистов на выставочном турнире World Tennis League в Абу-Даби (ОАЭ).

«Несмотря на то что турнир носил не только спортивный, но и развлекательный характер, всё равно прекрасно, что наши теннисисты одержали победу, тем более что в других командных турнирах мы не участвуем. Получилась пропаганда российского тенниса в мире, и это очень хорошо», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, было много красивых ударов, игры на публику, но и без спортивной борьбы не обошлось.

«Так что пусть это соревнование и дальше продолжается», — заключил Янчук.

Команда «Орлы» в составе российских теннисистов Медведева, Рублёва, Андреевой и американки Софии Кенин выиграла выставочный турнир World Tennis League. В финале они играли против команды «Коршуны», в составе которой были Арина Соболенко, Паула Бадоса, Стефанос Циципас, Григор Димитров. Встреча завершилась со счётом 29:26.

Ранее Медведев признался, что сделает всё от себя зависящее, чтобы в сезоне 2024 года значительно улучшить свои результаты в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).