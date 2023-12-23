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Медведев — о новом сезоне: у меня есть огромная мотивация стремиться к большему

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Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что сделает всё от себя зависящее, чтобы в сезоне 2024 года значительно улучшить свои результаты в туре Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев — о новом сезоне: у меня есть огромная мотивация стремиться к большему
  • AP

«У меня просто огромная мотивация, чтобы продолжать искать свои пределы, стремиться к большему. Стараться быть ещё более профессиональным, бороться ещё сильнее, быть лучше на площадке. В конце сезона я немного переборщил, потому что был морально уставшим», — цитирует Медведева Tennis 365.

Медведев в сезоне 2023 года девять раз пробивался в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин завоевал пять титулов.

Ранее сообщалось, что Медведев стал игроком года по версии Федерации тенниса России.

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