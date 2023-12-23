Медведев стал игроком года по версии Федерации тенниса России
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Лучшим теннисистом стал Даниил Медведев, теннисисткой — Вера Звонарёва. Анастасия Павлюченкова получила приз в номинации «Возвращение года».
Медведев на церемонии награждения поблагодарил ФТР за приз.
«Сезон получился отличным. В следующем сезоне постараюсь выступать лучше, надеюсь, у меня это получится», — цитирует Медведева ТАСС. 27-летний теннисист обратился к собравшимся по видеосвязи.
Медведев в сезоне 2023 года девять раз пробивался в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин завоевал пять титулов.
Ранее сообщалось, что Мирра Андреева и Ярослав Дёмин стали юниорами года по версии Федерации тенниса России.