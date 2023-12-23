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Медведев стал игроком года по версии Федерации тенниса России

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Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала имена победителей премии «Русский кубок» 2023 года.
Медведев стал игроком года по версии Федерации тенниса России
  • Gettyimages.ru

Лучшим теннисистом стал Даниил Медведев, теннисисткой — Вера Звонарёва. Анастасия Павлюченкова получила приз в номинации «Возвращение года».

Медведев на церемонии награждения поблагодарил ФТР за приз.

«Сезон получился отличным. В следующем сезоне постараюсь выступать лучше, надеюсь, у меня это получится», — цитирует Медведева ТАСС. 27-летний теннисист обратился к собравшимся по видеосвязи.

Медведев в сезоне 2023 года девять раз пробивался в финалы турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин завоевал пять титулов.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева и Ярослав Дёмин стали юниорами года по версии Федерации тенниса России.



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