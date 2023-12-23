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Андреева и Дёмин стали юниорами года по версии Федерации тенниса России

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Федерация тенниса России (ФТР) опубликовала имена победителей в номинации «Юниор года».
Андреева и Дёмин стали юниорами года по версии Федерации тенниса России
  • Gettyimages.ru

Приз получили Мирра Андреева и Ярослав Дёмин, сообщает ТАСС.

16-летняя теннисистка поднялась в 2023 году с 405-го на 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Андреева дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции, четвёртого Уимблдона и второго Открытого чемпионата США.

18-летний Дёмин пробился в финал юниорского Открытого чемпионата Великобритании и стал победителем «Ролан Гаррос» среди юношей в паре.

Ранее Андреева прокомментировала поражение от мужчины в финале выставочного турнира.

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